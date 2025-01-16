search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈焦點股〉黃仁勳訪台聚焦矽光子、CPO推進時程 上詮、聯亞飆漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-16 10:45

cover image of news article
〈焦點股〉黃仁勳來台聚焦矽光子、CPO時程 上詮、聯亞帶頭飆漲停。(圖：shutterstock)

黃仁勳來台，市場傳輝達 (NVDA-US) 此行將聚焦矽光子及 CPO（光學元件封裝）加快時程，激勵台股矽光子族群走強，上詮 (3363-TW)、聯亞 (3081-TW) 帶頭漲停，其餘立碁 (8111-TW)、波若威 (3163-TW) 也有 7% 以上的漲幅。

黃仁勳將率領研發團隊於 16 日上午拜會台積電，由董事長魏哲家及共同營運長米玉傑、副共同營運長張曉強等人接待。黃仁勳此行將著重在輝達欲加快的矽光子及 CPO 時程，並交換台積電布建 CoWoS 的進度。


根據瞭解，輝達也促請台積電加速矽光子引擎（COUPE）推進時程。台積電 CPO 核心元件 EIC 製程目前以 7 奈米為主，未來將以 3 奈米為主力；PIC 則從 65 奈米推進至 40 奈米，不排除挑戰 28 奈米極限。

大摩指出，CPO 具備 AI 數據中心的傳輸潛力，預估 2023 至 2030 年市場規模將從 800 萬美元增至 93 億美元，年複合成長率達 172%。預計 2027 年輝達 Rubin 與 NVL 伺服器機架系統將占全球 CPO 需求的 75%。

文章標籤

上詮聯亞矽光子CPO黃仁勳

相關行情

台股首頁我要存股
聯亞46210.00%
上詮325.59.97%
立碁51.39.97%
波若威170.58.25%
輝達136.23.37%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.66
加權指數法興(購) 槓桿7.49
加權指數法興(售) 槓桿6.81
加權指數法興(售) 槓桿7.14

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
聯亞

72.41%

勝率
中強短弱
上詮

67.86%

勝率

#波段上揚股

偏強
聯亞

72.41%

勝率
中強短弱
上詮

67.86%

勝率

#極短線強勢

中強短弱
立碁

84.21%

勝率
中強短弱
上詮

67.86%

勝率

#上升三紅K

偏強
聯亞

72.41%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
聯亞

72.41%

勝率

延伸閱讀


Empty