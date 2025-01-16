〈焦點股〉黃仁勳訪台聚焦矽光子、CPO推進時程 上詮、聯亞飆漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-16 10:45

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黃仁勳將率領研發團隊於 16 日上午拜會台積電，由董事長魏哲家及共同營運長米玉傑、副共同營運長張曉強等人接待。黃仁勳此行將著重在輝達欲加快的矽光子及 CPO 時程，並交換台積電布建 CoWoS 的進度。

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根據瞭解，輝達也促請台積電加速矽光子引擎（COUPE）推進時程。台積電 CPO 核心元件 EIC 製程目前以 7 奈米為主，未來將以 3 奈米為主力；PIC 則從 65 奈米推進至 40 奈米，不排除挑戰 28 奈米極限。