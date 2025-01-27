春節赴日旅遊夯 投保「旅行綜合保險」嘸驚天災打亂旅程

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-27 08:40

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「旅行綜合保險」保障四大範圍 最遲出國前 1 小時投保

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兆豐保險表示，投保旅遊保險建議可鎖定 4 大範圍：海外突發疾病保險、傷害醫療保險、班機延誤及行李延誤不便險，目前市面上有結合旅行平安保險與不便險的「旅行綜合保險」，民眾最晚要在出發前 1 小時透過網路完成投保。

舉例來說，兆豐保險的國外旅行綜合保險專案涵蓋海外突發疾病醫療健康保險 及不便險。被保險人在旅途中意外身故保險金最高可達 1500 萬元；實支實付傷害醫療保險金理賠金額最高 150 萬元；重大燒燙傷保險最高可達 750 萬元。

民眾以乘客身分所搭乘之定期航班較預定出發時間延誤 4 小時以上，被保險人可提出保險理賠申請；在行李延誤方面，被保險人於海外旅行期間內，隨行託運行李延誤 6 小時以後仍未領得時，可向航空公司申請開立行李延遲抵達 6 小時以上證明，向保險公司申請理賠。

兆豐保險以旅平險方案三為例，班機延誤單次最高定額理賠 1 萬元、最多可理賠 2 次；旅程更改最高可享有 6 萬元保障；行李延誤最高 1 萬元保障，以 800 萬元保額試算，3 天保費不到 600 元就能享有保障。保戶於海外旅行期間如有承保範圍問題、保期延長或表單申請需求時，皆可透過 24 小時線上智能客服「兆小樂」查詢及解答，即時滿足保戶的各項服務需求。

民眾對於旅遊不便險理賠範圍霧煞煞，富邦產險進一步說明，以「班機延誤 (定額型)」保障為例，若民眾搭乘的航班較預定出發時間延誤四小時以上，即符合旅行不便險中班機延誤保險的理賠條件，民眾可依延誤證明申請賠付「班機延誤保險金」。

此外，若於海外旅途中因天災因素需要更改原預定行程，因而增加的交通或住宿費用，須提供實際費用單據，可透過「旅程更改保險」進行理賠，減輕旅途中的額外支出壓力。

富邦產險推出季節限定的旅平險「新快樂旅綜 + 新春限定版」，提供高於一般旅平險的意外事故保障額度，以旅行平安保險保障 1000 萬為例，傷害醫療費用保險及海外突發疾病健康醫療保險從 100 萬提高至 120 萬，班機延誤保額則提高至每 4 小時 8 千元，每次最高 1.6 萬元，而改降非原定機場費用保險則提高至 8000 元，也特別新增行動電話被竊損失保險，保險期間內最高可理賠 3000 元，並贈送 3 萬美元之海外緊急救援服務，協助旅客有效降低旅遊意外帶來的風險。

富邦產險提醒民眾，投保時需注意如遇颱風、暴風雪等狀況，消費者若於航空公司發出停飛公告時間點後才完成投保，依據保險法第 51 條規定因所承保的危險事故已發生，保險契約將自始無效，消費者應盡早投保以避免影響其保障權益。富邦產險特別為旅遊客群打造了專屬的服務平台「旅遊小管家」，為旅客提供即時、便利的服務。