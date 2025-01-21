DeepMind預估今年啟動AI設計藥物臨床試驗

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-21 20:34

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根據彭博周二 (21 日) 報導，Google DeepMind 旗下人工智慧 (AI) 藥物探索新創公司 Isomorphic Labs 計劃在 2025 年底前，將其由 AI 設計的藥物帶入臨床試驗。該公司執行長、諾貝爾化學獎得主哈薩比斯 (Demis Hassabis) 在世界經濟論壇 (WEF) 的座談中表示：「希望能在年底前啟動 AI 設計藥物的臨床試驗，這是我們的目標。」

Isomorphic Labs 致力於縮短藥物發現的時間，將原本可能需要十年以上的過程縮短為數周或數月。哈薩比斯和另一位 DeepMind 科學家瓊珀 (John Jumper)，與一位美國教授共同獲得 2024 年諾貝爾化學獎，以表彰他們在預測蛋白質結構方面的突破性研究。

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AI 在處理海量數據方面的能力，為藥物開發提供了加速的潛力。然而，根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Andrew Galler 於 2023 年 12 月發表的報告，大部分主要藥企對於使用這項新興技術仍持謹慎態度，並指出初期的臨床候選藥物數據表現不一。

儘管如此，科技公司與制藥巨擘之間的合作日益增加。去年，Isomorphic Labs 與全球兩大制藥公司禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 與瑞士藥商諾華集團 (Novartis) 達成策略性研究合作協議。

Isomorphic Labs 於 2021 年由 Alphabet(GOOGL-US) 創立，旨在將 DeepMind 的 AI 技術商業化，專注於藥物發現領域。DeepMind 於 2018 年推出了 AlphaFold 工具，用於預測蛋白質結構，目前已進入第三代，能夠模擬包括 DNA 和 RNA 在內的各種分子結構，並預測它們之間的相互作用。