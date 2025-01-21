〈聯電法說〉去年Q4獲利大減 探四年半低點 全年EPS 3.8元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-21 18:06
晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (21) 日召開法說會，並公布去年財報，受雙率下降影響，去年第四季稅後純益降至 84.97 億元，季減 41.3%，年減 35.6%，每股稅後純益 0.68 元，下探四年半來低點，全年每股純益則為 3.8 元，為四年低點。
聯電去年第四季營收 603.86 億元，季減 0.2%，年增 9.88%，毛利率 30.4%，季減 3.4 個百分點，年減 2 個百分點，營益率 19.8%，季減 3.5 個百分點，年減 2.8 個百分點，稅後純益 84.97 億元，季減 41.3%，年減 35.6%，每股稅後純益 0.68 元。
聯電去年營收 2323.03 億元，年增 4.4%，毛利率 32.6%，年減 1.3 個百分點，營益率 22.2%，年減 3.8 個百分點，稅後純益 472.11 億元，年減 22.6%，每股稅後純益 3.8 元。
以製程區分，聯電去年 22/28 奈米營收比重略增至 34%，40 奈米約 14%，整體 40 奈米以下貢獻約 48% 營收，其他如 65% 奈米為 16%，90 奈米約 11%，0.11/0.13 微米為 10%，0.15/0.18 微米為 10%，0.25/0.35 微米為 4%，小於 0.5 微米為 1%。
聯電共同總經理王石表示，去年第四季業績符合期待，晶圓出貨量及產能利用率略優於預期，產能利用率約 70%，2024 年全年營收年增 4.4%，反映通訊、消費及電腦需求的穩定成長，其中，22/28 奈米產品仍佔營收主要貢獻，在 2024 年增加 15%。
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