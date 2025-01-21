〈聯電法說〉去年Q4獲利大減 探四年半低點 全年EPS 3.8元

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以製程區分，聯電去年 22/28 奈米營收比重略增至 34%，40 奈米約 14%，整體 40 奈米以下貢獻約 48% 營收，其他如 65% 奈米為 16%，90 奈米約 11%，0.11/0.13 微米為 10%，0.15/0.18 微米為 10%，0.25/0.35 微米為 4%，小於 0.5 微米為 1%。

聯電共同總經理王石表示，去年第四季業績符合期待，晶圓出貨量及產能利用率略優於預期，產能利用率約 70%，2024 年全年營收年增 4.4%，反映通訊、消費及電腦需求的穩定成長，其中，22/28 奈米產品仍佔營收主要貢獻，在 2024 年增加 15%。