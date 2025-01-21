德國經濟部長警告：歐洲不能過度依賴美國能源

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-21 20:00

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根據彭博周二 (21 日) 報導，德國經濟部長哈柏克 (Robert Habeck) 警告歐洲應避免過度依賴美國能源，同時強調歐洲應在面對川普政府時保持團結。他在柏林的《商務日報》(Handelsblatt) 能源峰會上表示，歐洲應該「伸手迎接川普政府，但不應讓手被砍掉」。哈柏克強調，歐盟應該明確界定自身利益，並警告歐洲不應在美國的政策下迷失方向。

哈貝克對川普上任後的氣候和能源政策提出了強烈批評，尤其是川普宣布美國退出《巴黎協定》(Paris Climate Agreement) 的決定。他稱此舉為「對世界的致命訊號」，並表示，這是「歷史性失敗的開始」。巴黎協定的目標是到本世紀中期將全球氣溫升幅控制在 2 攝氏度以內。哈柏克認為，這一舉措不僅損害全球氣候目標，也給世界各國帶來了不確定性。

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哈柏克還對川普計劃對其他國家徵收關稅表示擔憂，認為這將加劇美國和歐洲的通膨壓力，並削弱經濟。他指出，歐洲不應該相信川普政府的政策模式，這樣的做法可能會破壞歐洲和德國多年的經濟成果。他強調，川普的關稅政策將對全球貿易造成嚴重影響，並讓世界經濟面臨更多的不確定性。

哈柏克指出，在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲失去了大部分來自俄羅斯的天然氣，轉而依賴價格更高的液化天然氣 (LNG)，其中大部分來自美國。雖然美國提供了替代能源，但哈柏克警告，過度依賴美國能源將使歐洲面臨類似於過去與俄羅斯能源依賴的問題，這可能會導致「能源供應鏈被用作權力政治的工具」。

他強調，在這樣的情勢下，能源依賴始終是一個風險，特別是當能源供應鏈被用來進行政治操縱時。哈柏克稱，歐洲必須尋求能源多樣化，減少對外部勢力的過度依賴，以保障自身的能源安全。