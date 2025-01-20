股票型ETF資金「川」流不息！單周276億美元湧入美國 掌握投資3大策略
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-20 20:45
上週美股走強引領全球股市上漲，整體股票型 ETF 續獲 276.29 億美元大額資金淨流入，資金集中流入美國市場、獲 218 億美元資金流入，其餘亞洲、日本、歐洲與中國市場分別獲 16.95 億、4.82 億、4.61 億與 2.06 億美元淨流入。法人建議投資人掌握『美國優先、防禦波動、多元分散」3 大策略為投資組合。
依產業 ETF 看，近週淨流入前三大產業為金融、工業、科技；淨流出金額最高的產業為原物料，其次為保健、通訊。
富蘭克林證券投顧表示，川普今 (20) 日將就任美國總川普 2.0 正式揭開序幕，投資人將從其就職演說推敲其百日新政的施政統，眾所矚目的藍圖，並從中尋找投資方向，預期美國資產將穩居主流，看好川普支持的放寬監管、加速美國能源開採及出口、減稅等政策將有利美國經濟及企業獲利，有利美股及美國非投資等級債前景，但川普傾向將關稅武器化來處理美國貿易逆差、非法移民及毒品問題，則是市場波動來源，建議投資人掌握『美國優先、防禦波動、多元分散」3 大策略，建構金蛇年投資組合。
核心配置部分，美國就業市場穩健但並未過熱，預期 2025 年聯準會將放慢降息速度但不至於改變方向，隨著債券收益率墊高增添投資吸引力，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動，並增持美國非投資等級債參與川普 2.0 行情；股市策略部分，川普 2.0 正式登場，預期美國經濟及企業獲利維持穩健，美股漲勢有望從科技七雄擴大至其他股票及產業，看好創新科技 / 科技、美國小型股 / 公用事業 / 基礎建設產業。
富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修 ‧ 摩伯格表示，第三次工業革命為通用技術奠定了基礎，並為第四次工業革命提供支持，包含 AI、電氣化、機器人技術等潛在通用技術的普及增強了此一觀點，這些新興創新預告著下一個時代可能會產生更多新公司，它們將利用這些新技術來解決經濟各領域的難題，這段巨大的經濟變革時期可能會帶來更多的大型新公司。
富蘭克林坦伯頓集團旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆．斯托菲爾認為，小型股已歷經了長達 14 年的表現落後的周期，今年的不同之處在於，在營收加速的背景下，企業將恢復獲利成長，而超大型科技公司也正將其龐大的資金投入到基金持有的小型企業中。在風險方面，美國經濟強勁，主要的風險是殖利率的攀升，但如果是由於強勁的 GDP 成長，這樣的風險其實不大，且企業的樂觀情緒對未來幾個月的投資有利。
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