股票型ETF資金「川」流不息！單周276億美元湧入美國 掌握投資3大策略

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-20 20:45

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上週美股走強引領全球股市上漲，整體股票型 ETF 續獲 276.29 億美元大額資金淨流入，資金集中流入美國市場、獲 218 億美元資金流入，其餘亞洲、日本、歐洲與中國市場分別獲 16.95 億、4.82 億、4.61 億與 2.06 億美元淨流入。法人建議投資人掌握『美國優先、防禦波動、多元分散」3 大策略為投資組合。

依產業 ETF 看，近週淨流入前三大產業為金融、工業、科技；淨流出金額最高的產業為原物料，其次為保健、通訊。

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富蘭克林證券投顧表示，川普今 (20) 日將就任美國總川普 2.0 正式揭開序幕，投資人將從其就職演說推敲其百日新政的施政統，眾所矚目的藍圖，並從中尋找投資方向，預期美國資產將穩居主流，看好川普支持的放寬監管、加速美國能源開採及出口、減稅等政策將有利美國經濟及企業獲利，有利美股及美國非投資等級債前景，但川普傾向將關稅武器化來處理美國貿易逆差、非法移民及毒品問題，則是市場波動來源，建議投資人掌握『美國優先、防禦波動、多元分散」3 大策略，建構金蛇年投資組合。

核心配置部分，美國就業市場穩健但並未過熱，預期 2025 年聯準會將放慢降息速度但不至於改變方向，隨著債券收益率墊高增添投資吸引力，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動，並增持美國非投資等級債參與川普 2.0 行情；股市策略部分，川普 2.0 正式登場，預期美國經濟及企業獲利維持穩健，美股漲勢有望從科技七雄擴大至其他股票及產業，看好創新科技 / 科技、美國小型股 / 公用事業 / 基礎建設產業。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修 ‧ 摩伯格表示，第三次工業革命為通用技術奠定了基礎，並為第四次工業革命提供支持，包含 AI、電氣化、機器人技術等潛在通用技術的普及增強了此一觀點，這些新興創新預告著下一個時代可能會產生更多新公司，它們將利用這些新技術來解決經濟各領域的難題，這段巨大的經濟變革時期可能會帶來更多的大型新公司。