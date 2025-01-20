國家生技醫療品質獎出爐 心血管急症、胰臟癌、胃癌獲突破性成就

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-20 16:43

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第 27 屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ 國家品質標章」今年在醫護服務類與產品類共評選出 31 個團隊，其中，醫療院所類競爭最為激烈。而心血管急症預警、胰臟癌治療以及胃癌防治達到突破性成就。

三軍總醫院心臟內科團隊奪得代表亞洲第一的銀獎，團隊將自主研發的 AI 心電圖分析系統導入臨床應用，建立早期偵測死亡風險的預警系統，可準確辨識 29 種心血管疾病與 24 種心律不整，準確度高達 0.828 至 0.988，已讓全院總體死亡率顯著降低 17%，且相關研究在 2024 年刊登於國際期刊《Nature Medicine》。

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胰臟癌治療方面，台北榮民總醫院胰臟治療暨研究中心同樣獲得銀獎，並持續專攻死亡率極高的胰臟癌，透過達文西為創手術、化學治療、光子治療與重粒子治療等方法，將胰臟癌 5 年存活率從 5 至 10%，提升至 36.9%。