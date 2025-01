TESDA增資案超額認購 2026年申請登錄興櫃

‌



研發與創新是 TESDA 非常重視的 DNA。陳紀綱在工研院資通所工作期間,曾獲得經濟部科技專案研究優良計畫獎、工研院傑出研究獎、工研院年度論文獎與工研院資通所國際論文獎,更曾於 Synthesis And System Integration of Mixed Information technologies 國際研討會獲得 Outstanding Paper Award 與 Best Paper Award,在 2024 年與清大電機系黃錫瑜教授進行的產學合作研究計畫,獲得國科會工程處產學合作計畫電子資通領域特優獎。