〈台股開盤〉權值三王向上表態 漲近200點站穩均線

台股今 (20) 日迎來龍年封關最後一週，權值三王向上表態，推升指數最高衝上 23337 點，上漲 189 點，站穩所有均線，預計今日成交量約 2800 億元，較上週五 3279 億元明顯收斂，顯現市場在封關前交投相對清淡。