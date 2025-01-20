〈台股開盤〉權值三王向上表態 漲近200點站穩均線
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-20 09:40
台股今 (20) 日迎來龍年封關最後一週，權值三王向上表態，推升指數最高衝上 23337 點，上漲 189 點，站穩所有均線，預計今日成交量約 2800 億元，較上週五 3279 億元明顯收斂，顯現市場在封關前交投相對清淡。
權值股普遍走揚，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲近 1%，最高達 1135 元，靠攏前高 1160 元，鴻海 (2317-TW) 與聯發科 (2454-TW) 漲幅都超過 1%，其他電子權值股如台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 漲幅都約 2% 左右，推升整體大盤走勢。
AI 概念股今日則隨著輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在周末宴請供應鏈，相關概念股今日皆明顯反彈，緯創 (3231-TW) 飆漲超過半根，廣達 (2382-TW) 也上漲近 2%，雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 也同步反彈，勁揚 2-5%。
不過，由於黃仁勳釋出矽光子技術還須在數年，相關概念股走勢不同調，波若威 (3163-TW) 跌幅超過 2%，訊芯 - KY(6451-TW)、聯鈞 (3450-TW) 則雙雙上漲超過 1%。
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