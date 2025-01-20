中國1月LPR報價出爐！1年期、5年期維持不變
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-20 10:00
今年中國第一輪貸款市場報價利率（LPR）報價出爐，1 年期、5 年期 LPR 均維持不變。
據《華爾街見聞》周一（20 日）報導，中國人民銀行（央行）授權全國銀行間同業拆借中心公布，2025 年 1 月 20 日 LPR 為：1 年期 LPR 為 3.1%，5 年期以上 LPR 為 3.6%，都按兵不動。
民生銀行首席經濟學家溫彬表示，雖然內需和融資的向好力度有待進一步提升，但今年貨幣政策調控強度仍可能會繼續加大，降準降息仍有空間，也會帶動 LPR 報價進一步下行。
2024 年年底以來，中國人民銀行召開的兩個重要會議均提出「擇機降準降息」。《上海證券報》援引經濟學家看法稱，這釋出了加大貨幣政策調控強度的信號，今年央行繼續實施有力度的降準降息，值得期待，「擇機」、「適時」意味著降準降息會在關鍵時刻落地。
「歷史上，央行提及『適度寬鬆』的階段，降準降息工具均大幅發力。」中信證券首席經濟學家明明表示，央行近期強調「擇機降準降息」，在明確兩項工具存在使用空間的同時，體現工具的操作時點，可能會更加靈活。
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