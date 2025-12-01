search icon



在中國人民銀行 (PBOC) 誓言打擊虛擬貨幣並對穩定幣表達擔憂後，香港上市、從事加密貨幣相關業務的股票於周一 (12 月 1 日) 大幅下挫。

cover image of news article
中國人行重拳打擊穩定幣 港股虛幣概念股大跌(圖:shutterstock)

人行於上周六 (29 日) 警告，加密貨幣投機活動出現回潮，並表示將嚴厲打擊涉及穩定幣的非法活動。曼昆律師事務所創始人劉紅林認為，這份聲明「消除了圍繞中國穩定幣政策的任何模糊空間、投機與幻想」，監管機構已在原本含糊不清的邊界線上，畫出了一條明確的紅線。


此次聲明是在一次由 13 個政府部門參加的會議後發布的。會議強調，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不應且不能在市場上流通使用。

聲明特別點名對穩定幣表示擔憂，稱其未能有效滿足客戶身份識別及反洗錢控制方面的要求。穩定幣存在被用於洗錢、集資詐騙、以及違規跨境轉移資金等非法活動的風險，相關業務活動屬於非法金融活動。

受此消息衝擊，香港相關股票應聲下跌。近期積極拓展加密貨幣和代幣化業務的雲鋒金融集團 (00376-HK) 股價暴跌逾 10%，勢將創下兩個月來最差單日表現。耀才證券 (01428-HK) 及商品集團下跌約 7%，數字資產平台 OSL 集團 (00863-HK) 也損失超過 5%。

此背景發生於香港正在尋求成為數字資產樞紐之際。在香港於 5 月通過穩定幣法案後，市場對虛擬貨幣的興趣曾迅速升溫，該法案為與法幣掛鉤的加密貨幣建立了法律框架。然而，這股熱潮蔓延至自 2021 年起即禁止加密貨幣交易的中國大陸。

事實上，先前監管訊號已現。今年 9 月，消息人士曾透露，中國證監會已建議部分本地券商暫停其在香港開展的現實世界資產 (RWA) 代幣化業務。此外，因人行對私營部門控制的貨幣崛起表示擔憂，包括阿里巴巴支持的螞蟻集團和電商公司京東在內的中國科技企業，也已暫停在香港發行穩定幣的計畫。


文章標籤

穩定幣加密貨幣概念股人行中國央行虛擬貨幣

相關行情

台股首頁我要存股
雲鋒金融3.320-12.6%
耀才證券金融7.420-6.43%
ＯＳＬ集團15.360-8.02%
比特幣86286.42-5.05%

