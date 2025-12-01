鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-01 14:00

在中國人民銀行 (PBOC) 誓言打擊虛擬貨幣並對穩定幣表達擔憂後，香港上市、從事加密貨幣相關業務的股票於周一 (12 月 1 日) 大幅下挫。

中國人行重拳打擊穩定幣 港股虛幣概念股大跌(圖:shutterstock)

人行於上周六 (29 日) 警告，加密貨幣投機活動出現回潮，並表示將嚴厲打擊涉及穩定幣的非法活動。曼昆律師事務所創始人劉紅林認為，這份聲明「消除了圍繞中國穩定幣政策的任何模糊空間、投機與幻想」，監管機構已在原本含糊不清的邊界線上，畫出了一條明確的紅線。

‌



此次聲明是在一次由 13 個政府部門參加的會議後發布的。會議強調，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不應且不能在市場上流通使用。

聲明特別點名對穩定幣表示擔憂，稱其未能有效滿足客戶身份識別及反洗錢控制方面的要求。穩定幣存在被用於洗錢、集資詐騙、以及違規跨境轉移資金等非法活動的風險，相關業務活動屬於非法金融活動。

受此消息衝擊，香港相關股票應聲下跌。近期積極拓展加密貨幣和代幣化業務的雲鋒金融集團 (00376-HK) 股價暴跌逾 10%，勢將創下兩個月來最差單日表現。耀才證券 (01428-HK) 及商品集團下跌約 7%，數字資產平台 OSL 集團 (00863-HK) 也損失超過 5%。

此背景發生於香港正在尋求成為數字資產樞紐之際。在香港於 5 月通過穩定幣法案後，市場對虛擬貨幣的興趣曾迅速升溫，該法案為與法幣掛鉤的加密貨幣建立了法律框架。然而，這股熱潮蔓延至自 2021 年起即禁止加密貨幣交易的中國大陸。