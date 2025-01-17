宏達電AR、VR搭上「仁來瘋」熱潮 股價強漲逾5%

根據輝達 (NVDA-US) 專利內容，新技術將可解決 AR 穿戴式裝置笨重的問題，透過「數位干涉全息技術」及特定光學設計，取代沉重的折疊光學模組，讓 AR 眼鏡更輕巧且提升沉浸感體驗；由於宏達電已在 AR、VR 領域與輝達合作多年，市場看好其成為輝達跨足 AR 眼鏡市場的潛在合作夥伴。