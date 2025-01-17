search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

宏達電AR、VR搭上「仁來瘋」熱潮 股價強漲逾5%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-17 14:14

cover image of news article
「仁來瘋」激勵AR眼鏡 宏達電成交6萬張強漲逾5%。(圖：shutterstock)

輝達執行長黃仁勳來台掀起「仁來瘋」效應，加上輝達近期公開「無背光增強現實數位全息技術」AR 眼鏡專利，激勵宏達電今 (17) 日股價由 48.5 元開低後，隨即翻紅，收 51.4 元，漲逾 5%，成交量 64663 張，位居本日成交第五高。

根據輝達 (NVDA-US) 專利內容，新技術將可解決 AR 穿戴式裝置笨重的問題，透過「數位干涉全息技術」及特定光學設計，取代沉重的折疊光學模組，讓 AR 眼鏡更輕巧且提升沉浸感體驗；由於宏達電已在 AR、VR 領域與輝達合作多年，市場看好其成為輝達跨足 AR 眼鏡市場的潛在合作夥伴。


宏達電表示，近年積極轉型，除持續投資硬體外，高毛利的軟體內容與加值服務銷售預估每年都有高雙位數成長，目前主要營收仍來自硬體，公司擁有強大的研發團隊，包括頭盔或 AR/VR 等產品皆為自行開發。

宏達電去年 12 月營收 3.9 億元、月增 21.2%、年減 37.7%；2024 年全年營收僅 30.8 億元、較 2023 年衰退 30.2%，

文章標籤

宏達電輝達AR眼鏡

相關行情

台股首頁我要存股
輝達133.62-1.92%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.63
加權指數法興(購) 槓桿8.79
加權指數法興(售) 槓桿9.28
加權指數法興(售) 槓桿8.12

延伸閱讀


Empty