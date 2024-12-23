宏達電攜高市府建樂園「Viveland」　鎖定駁二400萬人潮估一年內獲利

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-23 16:49

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虛擬實境軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今 (23) 日聯合高雄市政府、經濟部產業發展署等，召開「科技亞灣 2.0 高港棧庫智慧新生活」記者會，宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，全新開幕虛擬樂園「Viveland」棧柒庫，由於郵輪靠港，加上駁二觀光人潮超過 400 萬人次，預估一年內獲利。

黃昭穎指出，宏達電已與高雄市政府及港務公司合作，在亞灣區棧柒庫建置全新虛擬樂園「Viveland」，該場域投資金額達千萬元級，根據經發局預估，由於郵輪靠港，可帶來 14-15 億的產值，加上高雄大駁二特區每年吸引約 400 萬人次觀光人潮，根據過往經驗來看，一年內可望獲利。

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黃昭穎表示，企業用戶 (B2B) 營收占比已達 50%，與消費性市場各半，宏達電持續投入 5G、XR 及 AI 等技術開發，目前毛利率維持在 40% 水準，但因持續投資新技術而面臨虧損。

在產品策略方面，黃昭穎強調，宏達電目前專注於高階市場客戶，不參與低價競爭，宏達電自主開發 5G 專網技術，成本遠低於傳統電信業者，專網設備體積僅一個行李箱大小，可機動佈建，特別適合企業教育訓練及多人互動場域應用 (LBE，location based entertainment)。

在營運展望上，宏達電預期明年業績將優於今年，其中下半年表現會更好，主要受惠於歐美年底購物旺季效應，宏達電將持續加強軟體內容服務銷售，目標每年呈高倍數成長。

黃昭穎指出，宏達電近年積極轉型，從手機硬體製造商轉型為虛擬實境解決方案提供商，目前在台北、高雄草衙道，以及本日開幕的亞灣區虛擬實境棧柒庫，已設有三處虛擬體驗場域「Viveland」，除疫情期間外，台北及高雄兩地據點均已實現獲利。

本次「科技亞灣 2.0 高港棧庫智慧新生活」計畫，宏達電結合富鴻網的核網技術以及 HTC G REIGNS 的 5G 專網與 XR 邊緣運算技術，提供四大衍生應用，其中包括「聖家堂：永恆高第 VR 展」、「巨型 5G 水幕互動秀」、「高雄遊港自駕車 x 5G 行動 AR 導覽」、沉浸 AR 高雄熊帶你遊高港」。