〈焦點股〉宏達電打造軟硬體生態系 搶搭元月CES展列車一度進逼漲停

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宏達電提到，會積極打造硬體和軟體建構成的生態系，從 Viverse for Business 的運用或者是 Plygon streaming(渲染串流) 技術授權，到大型 IP 合作案及小型客戶 B2B 應用都有。而在明年 CES 展中，宏達電也會在會場周邊飯店承租展示廳，與合作夥伴一同展出。