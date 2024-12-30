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〈焦點股〉宏達電打造軟硬體生態系 搶搭元月CES展列車一度進逼漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-30 10:49

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〈焦點股〉宏達電打造軟硬體生態系 搶搭元月CES展列車一度進逼漲停。(圖：shutterstock)

VR/XR 硬體暨軟體整合商宏達電 (2498-TW) 日前指出，將會積極打造 VR 相關硬體及高附加價值軟體，打造生態系，明年將赴 CES 展，激勵今 (30) 日股價勁揚，最高來到 53.7 元，漲逾 9%。

宏達電日前指出，近期積極從手機商轉型為虛擬實境解決方案提供商，在虛擬實境硬體持續投資硬體，也會投資高價值軟體銷售，目前已與海外與合作夥伴發展 LBE 授權業務，成為 B2B 市場重要業務。


宏達電提到，會積極打造硬體和軟體建構成的生態系，從 Viverse for Business 的運用或者是 Plygon streaming(渲染串流) 技術授權，到大型 IP 合作案及小型客戶 B2B 應用都有。而在明年 CES 展中，宏達電也會在會場周邊飯店承租展示廳，與合作夥伴一同展出。

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宏達電CESVR

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