〈焦點股〉宏達電轉型推高毛利軟體 股價華麗轉身放量衝上漲停

宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎日前指出，宏達電近期積極轉型，除了在虛擬實境硬體持續投資外，也增添高毛利軟體內容和加值服務銷售，毛利率已維持 40%，預估每年會有雙位數比例的成長。

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另外，宏達電近期與高雄市合作，全新「VIVELAND VR 虛擬樂園棧柒庫」已啟用，由於郵輪靠港可帶來 14-15 億的產值，加上高雄大駁二特區每年吸引約 400 萬人次觀光人潮，根據過往經驗來看，一年內可望獲利。