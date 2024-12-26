〈焦點股〉宏達電轉型推高毛利軟體 股價華麗轉身放量衝上漲停
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-26 10:49
VR/XR 硬體暨軟體整合商宏達電 (2498-TW) 近期積極轉型，並增加高毛利軟體內容和加值服務銷售，預計明年呈雙位數成長，激勵今 (26) 日股價勁揚，強勢攻上漲停價 48.95 元，成交量較前一日放大逾 2 倍，委買張數逾萬張。
宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎日前指出，宏達電近期積極轉型，除了在虛擬實境硬體持續投資外，也增添高毛利軟體內容和加值服務銷售，毛利率已維持 40%，預估每年會有雙位數比例的成長。
另外，宏達電近期與高雄市合作，全新「VIVELAND VR 虛擬樂園棧柒庫」已啟用，由於郵輪靠港可帶來 14-15 億的產值，加上高雄大駁二特區每年吸引約 400 萬人次觀光人潮，根據過往經驗來看，一年內可望獲利。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 宏達電攜手中華電信進軍國際市場 與美商Dish Network完成O-RAN實證
- 宏達電10月營收2.2億元 月減逾3成、年增3.5%
- 宏達電蟬聯國家永續發展獎 首創永續雲碳查驗
- 宏達電攜高市府建樂園「Viveland棧柒庫」 鎖定駁二400萬人潮估一年內獲利
上一篇
下一篇