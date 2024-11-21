宏達電蟬聯國家永續發展獎 首創永續雲碳查驗

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-21 16:51

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VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今 (21) 日宣布再度榮獲「113 年國家永續發展獎」，成為全台唯一連續兩年獲此國家級殊榮的企業。

宏達電成為亞洲第一家透過微軟永續雲碳管理平台，完成母子公司 ISO 14064-1 組織型溫室氣體查證的企業，較法規要求提前四年達標，也完成 VIVE XR Elite 的 ISO 14067 產品碳足跡查證。

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在國際永續評比方面，宏達電連續三年入選富時永續指數成分股，並獲得 EcoVadis 企業永續評鑑銀牌，也在產品節能設計、包材回收率、運輸碳排減量及太陽能發電設施擴增等方面有所斬獲。

宏達電永續長陳慧怡表示，宏達電將 ESG 精神融入核心業務，在產品研發初期即透過系統模擬碳足跡，選擇環境影響較小的材料，此舉不僅超前部署，選擇低碳供應商也有助於降低減碳成本，提升產品競爭力。