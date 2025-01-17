台塑生醫研發量能跨足生活產品、科技器材 獲「生醫界奧斯卡」SNQ兩大標章

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-17 12:12

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台塑生醫宣布最新研發「微光眼鏡」及「抗病毒濃縮洗衣精」榮獲 SNQ 國家品質標章，這項榮耀被譽為生醫界奧斯卡，1 月 16 日由國家生技醫療產業策進會頒獎。

台塑生醫秉持對產品安全與品質的極致追求，不僅以抗病毒洗衣精延續長期以來對健康防疫的貢獻，更憑藉與明志科大產學合作推出的微光眼鏡，首度摘下醫療暨保健器材類 SNQ 標章，充分展現台塑生醫從生活產品到科技器材的跨領域研發實力。

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台塑生醫董事長王瑞瑜表示，台塑生醫在產品研發領域以創造更健康美好的人類生活為使命，並緊扣文化與時代趨勢，要大膽創新且符合社會需求，在此堅持下不斷研發高品質、高安全性、具有前瞻眼光的產品，此次獲得 SNQ 國家品質標章肯定的微光眼鏡及抗病毒濃縮洗衣精，正是這項理念的具體實踐成果。

王瑞瑜指出，台塑生醫也將企業責任從產品延伸到社會層面，2021 年起累計回收近 40 噸二手玩具、2018 年起組成台塑健康關懷團隊服務 9.7 萬人次，因此於 2024 年獲得 TCSA 台灣企業永續獎「社會共融領袖獎」及「永續報告書銀獎」兩項大獎。台塑生醫還投資社會新創公司 ECOCO 宜可可推動循環經濟，獲經濟部 Buying Power 社會創新產品及服務採購首獎，彰顯台塑生醫從產品創新到社會價值的全面布局，履行企業在關懷與永續領域的責任。

台塑生醫總經理劉慧啓說明，台塑生醫結合明志科大有機電子研究中心共同研發微光眼鏡，透過光照療法調節褪黑激素分泌，修正人體生理時鐘，有 75% 的使用者減少嗜睡、68% 改善失眠，更因其穿戴式設計突破傳統光療設備限制，開創光療新應用模式，讓台塑生醫首次獲得醫療暨保健器材類 SNQ 標章，彰顯公司在研發領域的創新、進化與突破，以及拓展醫療多元應用的實力與決心。

台塑生醫總經理劉慧啓說明，台塑生醫結合明志科大有機電子研究中心共同研發微光眼鏡，透過光照療法調節褪黑激素分泌，修正人體生理時鐘，有 75% 的使用者減少嗜睡、68% 改善失眠，更因其穿戴式設計突破傳統光療設備限制，開創光療新應用模式，讓台塑生醫首次獲得醫療暨保健器材類 SNQ 標章，彰顯公司在研發領域的創新、進化與突破，以及拓展醫療多元應用的實力與決心。

劉慧啓表示，抗病毒濃縮洗衣精則延續台塑生醫於生活及防疫產品強項，採用天然抗菌成分及天然來源 APG 界面活性劑，經 P3 實驗室及第三公正單位認證，對新冠、腸病毒、A 型流感、B 型流感等四大病毒，以及大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等 12 大生活常見病菌，皆具有高達 99.99% 抑制率。