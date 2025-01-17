陸經濟保5成功滬指連二漲 瑞銀、高盛等外資曝「這原因」看好陸股今年表現
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-17 12:09
中國 A 股三大指數今 (17) 日開低，但在去年 GDP 數據公布後翻紅走漲，上證指數(SSEC) 朝連 2 日漲勢邁進，高盛、摩根大通與瑞銀等投行近日也紛紛發佈研究報告，上調中國資產評等，看好 2025 年中國資本市場。
外資機構普遍認為，今年企業獲利復甦將為中國市場上行提供支撐，增量資金有望持續湧入。
瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊周一 (13 日) 在第 25 屆瑞銀大中華研討會上表示，今年 A 股整體企業獲利將明顯改善，滬深 300 指數的獲利增速預計在 6% 左右。
高盛 (GS-US) 研究部首席中國股票策略師劉勁津及其團隊預估，今年 MSCI 中國指數和滬深 300 指數的獲利增速將分別達到 7% 和 10%，兩大指數的假設合理本益比將分別達到 11 倍和 14 倍。
摩根大通 (JPM-US) 在最新研究報告中也預估，中國股市將在本月底前後迎來逆轉。「雖然今年開年 A 股市場整體出現一些波動，但基本面因素的改善並沒有因此發生變化。」
聯博基金資深市場策略師黃森瑋在最新發佈的研究報告中表示，在企業獲利復甦、估值合理及政策工具充足等多重利多因素支撐下，A 股有望迎來好表現。在刺激消費方面也有著力空間，若能持續推出相關政策，有望為經濟成長提供有力支撐，並增強股市投資者信心。
景順中國及香港地區首席投資總監馬磊在 2025 年投資展望中也說，今年中國股票將有大幅成長空間，對中國股票未來 12 個月發展持樂觀態度。隨著企業基本面改善，預期營收將出現扭轉，這可能會推動報酬率的潛在成長，以及獲利預期的上修，進而增強投資者信心。
馬磊認為，在估值層面上，當前萬得全 A 指數及滬深 300 指數的估值均處於五年平均值下方，而股權風險溢價指標處在歷史均值上方一倍標準差的位置，這代表 A 股具有很高 CP 值。在資金面上，散護及「耐心資本」有望為今年 A 股市場貢獻增量資金。
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