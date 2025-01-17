七成觀察家預估日銀下周升息 日元匯率升破155

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-17 11:11

‌



《彭博》最新調查顯示，近四分之三的日本央行觀察家預測日銀下周將升息，顯示在該行總裁、副總裁接連出來說下周會議將討論升息後，緊縮預期大幅升溫，日元兌美元匯率升破 155 日元，創一個月以新高。

此外，周五的隔夜指數掉期顯示，日本央行在 1 月 23 日至 24 日的會議上採取行動的可能性高達 99%，高於週三的 71%。

‌



隨著市場對日本央行下周升息的預期升溫，日元匯率周五 (17 日) 升破 1 美元兌 155 日元，為去年 12 月 19 日以來最高價。

絕大多數經濟學家認為，除非川普 1 月 20 日就職後的政策行動擾亂全球金融市場，否則日本央行可能會採取行動。

他們普遍認為，川普不太可能或極不可能在日本央行會議前抑制全球經濟前景或破壞金融市場穩定。但也有部分經濟學者表示，這種情況很可能或極有可能發生，也有部份認為很難判斷。

植田和男曾多次表示，薪資上漲動能和美國經濟政策的不確定性是升息前需要消除的兩個主要因素，日前也表示在與央行分行行長會議之後，對薪資上漲趨勢更有信心。

日元疲軟也被視為升息關鍵因素，濱銀綜合研究所首席經濟學家 Eiji Kitada 認為，日元接近 160 將促使日本央行再次升息。

約 69% 的經濟學家表示，日元近期的疲態提升了下周會議升息的可能性。上週日元兌美元匯率一度跌至六個月低點，接近 160 的關鍵水位，隨後在對日本央行利率調整的預期升溫拉抬之下，本週日元兌美元匯率跌幅縮小。