習近平將派特別代表韓正 出席川普就職典禮

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-17 09:05

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中國外交部發言人周五（17 日）宣布，應美方邀請，國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正將赴美國首都華盛頓出席於 1 月 20 日舉行的川普總統就職典禮。

中國外交部發言人表示，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發展中美關係。中國願同美國新政府加強對話，妥善管控分歧，拓展互利合作，共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展，走出一條新時期中美正確相處之道。

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據美國《CBS News》上月報導，消息人士透露，川普曾在去年 11 月初邀請習近平參加就職典禮，時間點就在總統大選後不久。

另倫敦《金融時報》曾報導，北京已告知川普團隊，將派高階特使赴美出席就職大典，人選可能是韓正，也可能是中國外交部長王毅。