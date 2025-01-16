輝達與矽品合作業績十年成長十倍 潭科廠將加速達到time to market任務

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-16 19:49

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輝達 (NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳今 (16) 日親臨全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下矽品的潭科新廠，與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，展現雙方密切合作的關係，共創 AI 晶片的新時代。

黃仁勳致詞時表示，輝達與矽品合作近 27 年，從輝達與台積電開始合作，就指定矽品為封測供應商，多年來雙方都快速成長，現在雙方合作的業績也是 10 年前的 10 倍，去年也比前年多了 2 倍，未來將持續與各方夥伴合作。

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矽品表示，隨著 AI 處理器需求持續增長，半導體封裝與測試服務的發展顯得尤為重要，而矽品的專業技術與支持先進封裝的能力，正是確保新產品加速上量的關鍵。除了封裝之外，矽品也持續支援晶圓測試，成品測試與老化測試 (burn-in)。

矽品董事長蔡祺文提到，潭科廠的建置就是為滿足輝達加速運算的需求，目前廠區製程已進入產能加速 ramp up 階段，會全力配合客戶需求，加速達到 time to market 的重要任務。