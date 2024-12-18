新鉅科以30.2億元出售后里中科園區廠房 由矽品承接
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 15:23
光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 今 (18) 發布重大訊息，新鉅科今天以 30.2 億元出售位於台中后里中科園區廠房暨總部大樓，由日月光 (3711-TW) 旗下的矽品承接，也是光學元件業在中科園區繼玉晶光 (3406-TW) 對矽品售出中科園區內廠房後的兩產業資產交易案。
新鉅科對於此一交易金額逾 30 億元的重大資產交易案，將提 2025 年的股東臨時會通過。
新鉅科位於中科后里園區七星基地上的總部廠房標售案，坐落基地雙面臨路，基地面積達 15,136 坪，建物為地上 6 層、地下 1 層的技廠房，建物總面積約為 1 萬 9,939 坪。最新的帳面價值在 24.32 億元，標售底價也高於此一數字。
新鉅科擬標售的中科廠房設計新穎且規劃完善，2021 年下半年啟用，屋齡僅 3 年，適合半導體、光電業等高科技產業使用，可快速完成設備進駐與產線布置，有效縮短建置時程。此外，基地內預留充足的二期開發腹地可興建廠房，有助於企業中長期發展的空間規劃彈性。
目前台灣半導體業由台積電 (2330-TW) 積極帶領先進製程的擴張，而新鉅科的此一中科園區內新廠房標售案，以積極擴張且需廠急切的台灣半導體產產業的先進封測廠矽品出線，成交金額將 30.2 億元
今年以來，台積電 (2330-TW) 以 171 億元購置群創 (3481-TW) 南科廠房、台灣美光以 74 億元購買友達 (2409-TW) 台南廠房。
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