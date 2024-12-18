search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

新鉅科以30.2億元出售后里中科園區廠房 由矽品承接

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-18 15:23

cover image of news article
新鉅科董事長鄭勝全。(鉅亨網記者張欽發攝)

光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 今 (18) 發布重大訊息，新鉅科今天以 30.2 億元出售位於台中后里中科園區廠房暨總部大樓，由日月光 (3711-TW) 旗下的矽品承接，也是光學元件業在中科園區繼玉晶光 (3406-TW) 對矽品售出中科園區內廠房後的兩產業資產交易案。

新鉅科對於此一交易金額逾 30 億元的重大資產交易案，將提 2025 年的股東臨時會通過。


新鉅科位於中科后里園區七星基地上的總部廠房標售案，坐落基地雙面臨路，基地面積達 15,136 坪，建物為地上 6 層、地下 1 層的技廠房，建物總面積約為 1 萬 9,939 坪。最新的帳面價值在 24.32 億元，標售底價也高於此一數字。

新鉅科擬標售的中科廠房設計新穎且規劃完善，2021 年下半年啟用，屋齡僅 3 年，適合半導體、光電業等高科技產業使用，可快速完成設備進駐與產線布置，有效縮短建置時程。此外，基地內預留充足的二期開發腹地可興建廠房，有助於企業中長期發展的空間規劃彈性。

目前台灣半導體業由台積電 (2330-TW) 積極帶領先進製程的擴張，而新鉅科的此一中科園區內新廠房標售案，以積極擴張且需廠急切的台灣半導體產產業的先進封測廠矽品出線，成交金額將 30.2 億元

今年以來，台積電 (2330-TW) 以 171 億元購置群創 (3481-TW) 南科廠房、台灣美光以 74 億元購買友達 (2409-TW) 台南廠房。

文章標籤

日月光新鉅科中科

相關行情

台股首頁我要存股
新鉅科255.04%
日月光投控1611.90%
玉晶光4742.27%
台積電10850.93%
群創15.10.67%
友達15.20.33%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿10.35
加權指數法興(購) 槓桿7.2
加權指數法興(售) 槓桿6.63
加權指數法興(售) 槓桿7.92

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中弱短強
玉晶光

78.95%

勝率

#多頭均線上攻

中弱短強
玉晶光

78.95%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
玉晶光

78.95%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
玉晶光

78.95%

勝率

#波段上揚股

中弱短強
玉晶光

78.95%

勝率
偏強
日月光

60%

勝率

延伸閱讀


Empty