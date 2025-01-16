昇達科在LEO與太赫茲領域雙軌並進 總座吳東義獲最佳論文獎
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-16 17:38
昇達科 (3491-TW) 在低軌衛星產業的表現備受矚目，不僅穩居產業供應鏈的重要位置，更藉由提前布局和穩健策略，在市場快速成長中屢創佳績。隨著全球低軌衛星部署的規模不斷擴大，昇達科憑藉高效能產品與專業服務，持續推動業績成長，成為投資市場的亮點之一。
除在公司經營上交出亮麗成績，昇達科總經理吳東義博士也是國立臺灣海洋大學電機系的兼任教授，多年來致力於指導研究生探索前沿科技領域。吳博士近年更積極帶領研究生專研太赫茲與 6G 通訊技術，為台灣微波通信科技的未來奠定堅實基礎。
在今 (16) 日於龍華科技大學舉行的 2025 台灣電信年會上，吳東義以其在電波、天線與射頻電路領域的卓越研究成果，憑藉論文《太赫茲波導元件插入損耗之影響因子分析》榮獲最佳論文獎。
昇達科指出，此一論文聚焦於太赫茲波導元件的損耗機制分析，展示了吳博士在該領域的創新思維與技術深度。這一殊榮不僅表彰其學術貢獻，也為昇達科在太赫茲與 6G 領域的未來發展打下更堅實的基礎。
太赫茲頻譜是指電磁頻率在 110 GHz 以上的毫米波，其具備超大頻寬與超高速傳輸的特性，被認為是 6G 通訊技術的核心支柱。未來，隨著 6G 技術逐步邁向商業應用，太赫茲頻譜將在高效能數據傳輸中扮演關鍵角色。昇達科藉由在低軌衛星產業的成功經驗，結合吳博士在太赫茲技術上的領先成就，預期可在日後展現「雙軌齊飛」的發展利基。
展望未來，昇達科指出，昇達科將以低軌衛星業務為穩健基礎，並持續在太赫茲與 6G 領域探索創新技術，為下一波通信革命提供高價值解決方案，進一步鞏固其在全球通信產業中的競爭力。此次最佳論文獎的殊榮無疑是昇達科發展藍圖中的重要里程碑。
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