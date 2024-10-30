〈房產〉日月光旗下矽品以37.02億元標下雲林科技工業區高規格廠房

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-30 18:23

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第一太平戴維斯受託辦理雲林科技工業區高規格廠房公開標售，於今 (30) 日 / 30) 開標，本標的位於雲林科技工業區竹圍子區，土地面積 18,292 坪，地上坐落 2 層樓建築物，建物面積 12,663 坪，由日月光 (3711-TW) 旗下矽品精密以 37.02 億元得標，寫下今年度科技業購置廠房總金額第三高交易紀錄。

此一交易金額僅次於台積電 (2330-TW) 以 171 億元購置群創 (3481-TW) 南科廠房、台灣美光以 74 億元購買友達 (2409-TW) 台南廠房。

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負責本次公開標售的第一太平戴維斯台中分公司主管賴冠維協理表示，台灣半導體強勁成長，工研院預估今年半導體產值有機會突破 5 兆元大關，在台積電設廠腳步的牽引下，產業鏈積極往台灣中部跟南部擴張，今年包括台積電、台灣美光、日月光、與矽格聯測等半導體大廠購入現有廠房擴充生產或倉儲空間。今天矽品精密所得標的雲林科技工業區廠房，建物維護情況良好，規劃作業廠房空與辦公空間，可因應訂單成長，達成企業立即使用的需求。