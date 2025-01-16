強勢回應！美圍堵AI算力不到兩天 陸科大訊飛等5家公司同日推出最新大模型

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-16 10:00

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美國周一 (13 日) 宣布將進一步限制 AI 晶片和技術的出口，將先進算力留在美國及其盟友手中，並尋找更多方法阻止中國取得這些技術，而在兩天後，中國 5 家 AI 公司周三 (15 日) 發佈大模型新品和相關技術進展來進行回應。

中國 AI 上市公司科大訊飛 (002230-CN) 周三推出國產深度推理大模型「訊飛星火 X1」，這是科大訊飛與華為聯手訓練出的中國首個基於全國產算力的具備深度思考和推理能力的大模型，對標 OpenAI o1 系列，中文數學能力國內第一，並率先應用於教育、醫療等剛需場景。

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科大訊飛還公佈，將在今年上半年正式發佈基於訊飛星火 X1 的醫療大模型升級版，以及中國首個具備端到端語音到語音同傳能力的星火語音同傳大模型—

訊飛星火 4.0 Turbo 升級版。

與此同時，「AI 六小虎」之一的上海基礎大模型企業上海稀宇科技有限公司 (下稱 MiniMax) 和月之暗面周三也分別推出全新模型和服務。

同日下午，AI 影音模型公司生數科技對外公佈 Vidu 2.0 版本，生成速度最快不到 10 秒，每秒影音成本僅需 4 分錢，面壁智慧則公佈端側 4o 即時語音互動模型 MiniCPM-o 2.6，具備全模態，端到端，即時影音通話。

在美國不斷加大 AI 限制之下，中國 AI 新創公司正在用實力與美國頂尖技術進行比拼。

事實上，科大訊飛於 2019 年、2022 年曾兩次被列入美國實體清單，最終成功應對。當前，科大訊飛正全面發展 AI 大模型商業化。

科大訊飛近期表示，星火大模型商業化已獲初步驗證，在消費者、教育、醫療、汽車等已有場景中加快規模化落地，商業價值循環已獲初步驗證。同時，以大模型為切入點，在營運商、金融、能源、交通等重點行業做深做透，與央國企戰略合作深度運營有望打開增量空間。科大訊飛還希望透過先發優勢，打造 iFlyCode、招采、會議、文檔、翻譯等標準化產品，企業市場的規模化推廣實現商業價值。

此外，MiniMax 發佈並開源新一代 01 全新系列模型，參數量高達 4560 億，其中單次啟動 459 億，包含基礎語言大模型 MiniMax-Text-01 和視覺多模態大模型 MiniMax-VL-01，以促進技術創新、加速應用落地、實現開放合作、彌合智慧鴻溝。

中國生成式 AI 支出和產業規模不斷擴張。根據 IDC 數據，2022 年全球 AI 總投資規模為 1324.9 億美元，並有望在 2027 年增至 5124.2 億美元，年複合成長率 31.1%。45% 企業到 2027 年料將掌握並使用生成式 AI 來共同開發數位產品和服務從而推動收入成長。

多項數據預測，到 2027 年，全球生成式 AI 市場規模將接近 1500 億美元，其中中國的規模將達 400 億美元以上。

在 ChatGPT 風靡全球兩年多的時間，中國出現 300 多個大模型。截至目前，10 億參數規模以上超過 100 個，遠超美國大模型數量。

北京科學技術研究所所長張士運認為，中國 AI 快速崛起並非偶然，背後離不開多重因素的協同作用。

不過，生成式 AI 的應用仍處於早期階段，在企業層面落地仍面臨許多挑戰，例如數據處理工具和解決方案面臨缺失，算力與模型適配面臨困境，大模型部署複雜性和協同難度大，應用難題亟待解決。

按照中國《新一代人工智慧發展規劃》，中國 AI 基礎理論今年將實現重大突破，部分技術與應用達到世界領先水準，AI 成為帶動中國產業升級和經濟轉型的主要動力，智慧社會建設取得積極進展。到 2030 年，AI 理論、技術與應用總體達到世界領先水準，成為世界主要 AI 創新中心，智慧經濟、智慧社會取得明顯成效，AI 產業競爭力達到國際領先水準，AI 核心產業規模超過 1 兆人民幣，帶動相關產業規模超過 10 兆人民幣。

智源研究院創始理事長，美國國家工程院外籍院士張宏江表示，物理模型、世界模型是人類走向 AGI 必經之路，今年 AI 領域一定會有一些突飛猛進的進展。