美AI晶片禁令持續！輝達再用「閹割晶片」B20、B40/B30搶奪中國市場

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-20 11:10

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美國實施的晶片出口管制正持續衝擊輝達 (NVDA-US) 在中國市場的地位。數據顯示，今年前兩季，輝達在中國市場的損失預計達 125 億美元，市佔率更從巔峰時期的 95% 大幅跌至目前的 50%。

美持續管制AI晶片！輝達再用「閹割晶片」B20、B40/B30搶奪中國市場

《騰訊科技》報導，上述變化的背後既是美國出口管制政策的直接影響，也反映中國本土晶片廠商的快速崛起對原有格局的打破。

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輝達執行長黃仁勳多次強調中國市場的戰略價值，表面是營收與市佔率的考量，深層則是對自身主導地位受挑戰的焦慮。由於 H20 出口許可遲遲未兌現，輝達打算在 7 月推出「減配版」替代方案—B20、B40/B30 晶片，試圖通過降規避開美國出口管制，重新奪回市場份額。

根據本營國際公開的專家研究紀要，B20、B40/B30 基於 GB202 GPU 架構，搭載 GDDR7 記憶體，容量 24GB 至 48GB，其中 B20 透過 NVLink 匯流排連接 CX-8 晶片，實現 800Gbps 頻寬的 PCIe 互聯，適用於 8-16 卡小規模集群；B40/B30 則支援更高密度的 NV 430 互聯，但性能較 H20 下降約 15%。

值得關注的是，高頻寬記憶體 (HBM) 因被美國商務部列為「先進運算記憶體」而受到嚴格管控，GDDR7 成為輝達避開管制的「最佳解方」，但其頻寬 1.5-1.7TB/s 仍低於 HBM3e 的 4.8TB/s，直接影響並發數與大模型訓練能力。

市場對新一代「中國特供」晶片的反應呈現分化。業內人士指出，B40/B30 因保留 NVLink 高頻寬互聯功能，可能更受大型廠商青睞，預計定位於「有錢大廠」，而 B20 因算力與記憶體限制，可能成為平價 IDC 的選擇。

不過，中國一位資深國產 GPU 從業人員說：「B20 性能偏弱，算力與記憶體均不及國產頂流產品。」

輝達的「特供策略」早有先例，H20、H800、A800 均為應對禁令調整的產物。儘管初期面臨質疑，但隨著替代方案有限，企業最終選擇採購。

今年首季，中國科技公司斥資超 160 億美元購入 H20 晶片，一位大廠演算法工程師說：「B40 性能不如 H20，但選擇有限，仍有需求。」

雖然輝達的市場萎縮正為中國本土 GPU 廠商創造機會，但儘管如此，中國國產廠商仍面臨多重挑戰；一是生態壁壘，輝達 CUDA 生態涵蓋程式設計模型、代碼庫及主流 AI 框架，開發者依賴度高，國產 GPU 需加速兼容；二是製程限制受。台積電代工禁令影響國產中高端 GPU 製程上限為 7nm，先進製程產能受限；三是新思科技等三大 EDA 巨頭暫停供應中國的傳聞，恐進一步影響國產晶片研發進程。

千芯董事長陳巍分析，中國企業導入國產 GPU 的猶豫，既源於切換生態的額外成本，也與業務落地速度相關。「目前企業對輝達供應仍存僥倖，但供應安全與穩定性壓力下，國產替代是必然趨勢。」