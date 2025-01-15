兩周流出30億美元！強勢美元、川普關稅威脅 新興市場股市自兩年半高點摔逾一成

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-15 17:20

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由於擔憂美國準總統川普的關稅 2.0 政策，加上美元跟美債殖利率走升，新興市場股票正持續遭到投資人拋售。自去年 10 月觸及兩年半高點以來，MSCI 新興市場指數已下跌逾一成。

追蹤中國、印度、巴西、南非等市場約 7.6 兆美元規模股票的 MSCI 新興亞洲指數，自去年 10 月 2 日創下兩年半高點以來已下跌逾 10%，已開發市場同期則持平表現。

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由於市場預期，川普上任後的關稅和減稅等通膨政策，將迫使聯準會 (Fed) 維持利率高於先前預期的時間更久，新興市場一直飽受打擊。

由於市場重新評估通膨前景，美債殖利率近幾周大幅攀升。新興市場基金管理公司 East Capital 資深顧問 Emre Akcakmak 表示，美債殖利率上升和美元走強絕對不是讓新興市場表現良好的環境，MSCI 指數三分之二的主要市場都面臨壓力 。

自去年 10 月 2 日以來，佔 MSCI 新興市場指數權重最大的中國股市已下跌 15%，另外兩個新興市場國家印度和韓國近幾個月也大幅下跌。

根據摩根大通數據，今年迄今投資人已從全球新興市場股票基金撤走約 30 億美元資金，去年撤出規模則為 310 億美元。

美國利率長期處於高檔美元走強常會吸引美國投資人留在國內，而非承擔更多風險進行海外投資。

市場目前看好新興市場國家將試圖貶值本幣，提高出口競爭力並因應美國關稅，此舉將抑制新興市場的美元收益。

Ninety One 新興市場股票投資組合經理 Archie Hart 說：「人們一致認為貿易保護主義會愈演愈烈，而『美國優先』是唯一出路。」

一些投資者預估，今年上半年新興市場資產將遭遇拋售，之後出現反彈，因看好關稅稅率一開始將高於華爾街預期，但隨著跟川普達成協議，關稅將降低。

景順首席全球市場策略師 Kristina Hooper 說：「現在，我們看到的是一種非常情緒化、非理性的反應，因此從歷史經驗來看，這創造了買入機會。」

不過，其他投資人仍不願重返新興市場，因為這意味著對中國股市的巨大潛在部位，除非他們將中國股市從 MSCI 新興市場股票指數剔除。

中國社群媒體遊戲巨頭騰訊上周被美國指控跟解放軍有關係，騰訊股價隨即大跌，這進一步凸顯人們擔憂。該公司約佔 MSCI 新興市場股票指數的 4%。