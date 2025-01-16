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〈日股收盤〉半導體強彈 日經結束連五跌

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-16 15:24

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〈日股收盤〉半導體強彈 日經結束連五跌。(圖:shutterstock)

日股市今 (16) 日彈升開高，但隨著日元走強而壓抑漲勢，日經 225 指數(NKY) 終場上漲 128.02 點或 0.33%，報 38,572.60 點，連數連五個交易日的跌勢。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 2.50 點或 0.09%，報 2,688.31 點。


由於日本央行總裁、副總裁陸續表示，將在下周會議上討論是否提高利率，市場認為在這個時機點出來說話，可能暗示貨幣政策將出現變化，下周升息預期升溫，帶動日元持續走高，觸及一個半月以來新高的 155.2 日元

日元升值，出口類股臉綠，豐田汽車下跌 2.21%，本田汽車下跌 %，日產汽車更是重挫 4.42%，索尼也走低 0.25%。

半導體類股一吐悶氣強勢反攻，東京威力科創上漲 3.88%，愛德萬測試上漲 1.16%，DISCO 上漲 0.43%，Screen Holdings 飆升 5.48%。

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