外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲0.78%，報162.56元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 23:50
截至台北時間14日23:50，歐元/日元上漲1.26點漲幅達0.78%，暫報162.56點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.03%
- 近 1 週：-1.50%
- 近 3 月：-1.10%
- 近 6 月：-6.32%
- 今年以來：-0.70%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.32，本日上漲0.41%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.29，本日上漲0.79%
- 美元/加幣相關性-0.26，本日上漲0.15%
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