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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲0.78%，報162.56元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 23:50


截至台北時間14日23:50，歐元/日元上漲1.26點漲幅達0.78%，暫報162.56點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.03%
  • 近 1 週：-1.50%
  • 近 3 月：-1.10%
  • 近 6 月：-6.32%
  • 今年以來：-0.70%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.32，本日上漲0.41%
  • 美元/墨西哥披索相關性-0.29，本日上漲0.79%
  • 美元/加幣相關性-0.26，本日上漲0.15%

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日元/美元0.0063320.00%
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加幣/美元0.69690.01%

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