外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.0293元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 00:00
截至台北時間15日00:00，歐元/美元上漲0.0049點漲幅達0.48%，暫報1.0293點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.46%
- 近 1 週：-1.41%
- 近 3 月：-6.34%
- 近 6 月：-6.07%
- 今年以來：-1.07%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日上漲0.14%
- 美元/瑞郎相關性-0.88，本日上漲0.24%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日上漲0.58%
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