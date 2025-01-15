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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.48%，報1.0293元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 00:00


截至台北時間15日00:00，歐元/美元上漲0.0049點漲幅達0.48%，暫報1.0293點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.46%
  • 近 1 週：-1.41%
  • 近 3 月：-6.34%
  • 近 6 月：-6.07%
  • 今年以來：-1.07%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.77，本日上漲0.03%
  • 紐元/美元相關性0.76，本日上漲0.32%
  • 歐元/加幣相關性0.74，本日上漲0.32%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日上漲0.14%
  • 美元/瑞郎相關性-0.88，本日上漲0.24%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日上漲0.58%

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歐元/美元1.03070.00%
英鎊/美元1.2212-0.03%
紐元/美元0.5602-0.04%
加幣/美元0.69690.01%

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