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鉅亨速報

外匯速報 - 近月歐元(ECCON) 大漲0.83%，報1.0307元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 00:10


截至台北時間14日23:57，近月歐元上漲0.00845點漲幅達0.83%，暫報1.0307點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.67%
  • 近 1 週：-0.06%
  • 近 3 月：-5.72%
  • 近 6 月：-5.25%
  • 今年以來：-0.63%

近月歐元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.32，本日上漲0.39%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.29，本日上漲0.6%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.28，本日上漲0.01%

近月歐元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/台幣相關性-0.39，本日上漲0.45%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.34，本日上漲0.18%
  • 澳元/美元相關性-0.31，本日上漲0.24%

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人民幣/美元0.1364030.00%
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馬來西亞令吉/美元0.221730.04%
澳元/美元0.61920.00%

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