外匯速報 - 近月歐元(ECCON) 大漲0.83%，報1.0307元
鉅亨網新聞中心 2025-01-15 00:10
截至台北時間14日23:57，近月歐元上漲0.00845點漲幅達0.83%，暫報1.0307點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.67%
- 近 1 週：-0.06%
- 近 3 月：-5.72%
- 近 6 月：-5.25%
- 今年以來：-0.63%
近月歐元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.32，本日上漲0.39%
- 美元/瑞典克朗相關性0.29，本日上漲0.6%
- 美元/離岸人民幣相關性0.28，本日上漲0.01%
近月歐元近90天負相關的前3貨幣對
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