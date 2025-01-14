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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌0.81%，報20.472元

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 23:50


截至台北時間14日23:50，美元/墨西哥披索下跌0.167點跌幅達0.81%，暫報20.472點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.68%
  • 近 1 週：+1.67%
  • 近 3 月：+7.18%
  • 近 6 月：+17.23%
  • 今年以來：-0.95%

美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.56，本日下跌0.35%
  • 美元/南非蘭特相關性0.53，本日下跌0.49%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.49，本日下跌0.43%

美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.52，本日下跌0.23%
  • 歐元/美元相關性-0.45，本日下跌0.4%
  • 紐元/美元相關性-0.45，本日下跌0.36%

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美元/墨西哥披索20.506-0.64%
南非蘭特/美元0.052810.00%
澳元/美元0.61940.03%
歐元/美元1.03080.01%
紐元/美元0.56040.00%

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