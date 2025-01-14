外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大跌0.81%，報20.472元
鉅亨網新聞中心 2025-01-14 23:50
截至台北時間14日23:50，美元/墨西哥披索下跌0.167點跌幅達0.81%，暫報20.472點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.68%
- 近 1 週：+1.67%
- 近 3 月：+7.18%
- 近 6 月：+17.23%
- 今年以來：-0.95%
美元/墨西哥披索近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.56，本日下跌0.35%
- 美元/南非蘭特相關性0.53，本日下跌0.49%
- 美元/瑞典克朗相關性0.49，本日下跌0.43%
美元/墨西哥披索近90天負相關的前3貨幣對
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