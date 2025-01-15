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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.48%，報1.4797元

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 04:30


截至台北時間15日04:30，歐元/加幣上漲0.007點漲幅達0.48%，暫報1.4797點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.45%
  • 近 1 週：-1.08%
  • 近 3 月：-2.15%
  • 近 6 月：-0.94%
  • 今年以來：-1.13%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.74，本日上漲0.61%
  • 歐元/澳元相關性0.55，本日上漲0.42%
  • 英鎊/美元相關性0.54，本日上漲0.03%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.67，本日上漲0.47%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.54，本日上漲0.23%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.51，本日上漲0.64%

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