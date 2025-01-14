台達電發行173億元EB 充實全球布局與業務擴展資金

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-14 10:34

‌



台達電 (2308-TW) 今 (14) 日代子公司 Delta International Holding Limited B.V.(DIH)公告董事會決議，發行總額 5.25 億美元 (約新台幣 173 億元) 的海外可交換公司債(Exchangeable Bonds, EB)，以用於充實現有業務及強化未來拓展之營運資金。

台達電表示，本次發行的海外可交換公司債每張面額 20 萬美元，票面利率 0%，設定於 2030 年 1 月 21 日到期，以所持有之 Delta Electronics (Thailand) PCL.(DET) 股份作為交換標的，初始交換價格為每股 187.6 泰銖，較參考價格溢價達 40%。

‌



依據發行條款和條件，債券持有人將有權行使交換權並初步按每 20 萬美元本金金額的債券獲得 37,086.3539 股 DET 股票，數量將依據債券發行的條款和條件進行調整；債券持有人的權利亦包括但不限於依據發行條款和條件，有權要求 DIH 在發行屆滿三年當日以本金 106.31% 的金額贖回債券持有人全部或部分的債券。