台達電強化機器人布局 3.4億元入股德國新創NEURA Robotics
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-22 20:38
台達電 (2308-TW) 今 (22) 日代子公司 Delta International Holding Limited B.V. 公告，擬以總交易金額約 1000 萬歐元 (約 3.4 億元) 投資德國機器人新創公司 NEURA Robotics GmbH。
台達電此次參與 NEURA Robotics 現金增資發行新股，以每單位約 4100 歐元，取得 2442 股的 B2 特別股，台達電表示，投資目的為策略考量，後續持股比例將視本輪認購情形而定。
NEURA Robotics 於 2019 年在德國梅青根 (Metzingen) 成立，目前有 300 多名團隊成員致力於環境感知、驅動與控制技術、材料科學、機械設計和人工智慧等領域的先進技術研究，並自行開發關鍵元件。
此外，NEURA Robotics 也是輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 新的人形機器人開發者計畫首批參與者，目前 NEURA Robotics 推出的產品包含人形機器人 4NE-1，以及全球首個認知機器人 MAiRA、智慧多功能機器人助理 MiPA 等。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台達電斥14.4億元 在荷蘭霍夫多普興建EMEA總部
- 台達電11月營收創同期高 品牌價值年增9%連12年成長
- 南科百萬瓦級實驗室啟用 打造水電解製氫與氫燃料電池測試平台
- 南科試產線2026年底投產 量產線投資金額上看百億元
下一篇