台達電強化機器人布局 3.4億元入股德國新創NEURA Robotics

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-22 20:38

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台達電 (2308-TW) 今 (22) 日代子公司 Delta International Holding Limited B.V. 公告，擬以總交易金額約 1000 萬歐元 (約 3.4 億元) 投資德國機器人新創公司 NEURA Robotics GmbH。

台達電此次參與 NEURA Robotics 現金增資發行新股，以每單位約 4100 歐元，取得 2442 股的 B2 特別股，台達電表示，投資目的為策略考量，後續持股比例將視本輪認購情形而定。

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NEURA Robotics 於 2019 年在德國梅青根 (Metzingen) 成立，目前有 300 多名團隊成員致力於環境感知、驅動與控制技術、材料科學、機械設計和人工智慧等領域的先進技術研究，並自行開發關鍵元件。