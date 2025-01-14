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鉅亨速報

營收速報 - 2025年1月14日台股中小型公司12月營收一覽（新增10家）

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 07:55


本次公布12月營收一覽

截至台北時間2025年1月14日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1981家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
寶德-電腦及週邊設備業 5,099萬 61.5%
志強-KY-運動休閒 14.31億 18.1%
美時-生技醫療業 14.63億 6.6%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
羅麗芬-KY-生技醫療業 1.04億 61.2%
美時-生技醫療業 14.63億 38.0%
鉅陞-建材營造業 722萬 17.3%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1981家。其中營收年增大於 25％有600家，年增小於-20％有315家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 201家
介於10～50億 >= 0% 285家
介於10～50億 < 0% 143家
介於10～50億 <= -20% 202家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 399家
小於10億 >= 0% 410家
小於10億 < 0% 224家
小於10億 <= -20% 202家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
聯上發-建材營造業 5.37億 98171.4%
寶徠-建材營造業 2.00億 40691.2%
富華新-建材營造業 32.83億 27397.7%
華友聯-建材營造業 1.19億 5812.7%
泓辰-電機機械 1,082萬 4750.2%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇普-建材營造業 53.06億 9825838.9%
理銘-建材營造業 15.10億 667845.6%
三豐-建材營造業 6.80億 135286.1%
富宇-建材營造業 14.66億 54665.9%
宏普-建材營造業 18.05億 11995.9%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股營收速報台股營收12月營收建材營造業聯上發電腦及週邊設備業寶德

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寶德15.8-3.36%
志強-KY1230.00%
美時261.5-1.69%
羅麗芬-KY43.4-6.47%
鉅陞28.7-0.86%
聯上發11.5-1.71%
寶徠14.65-8.44%
富華新31.15-2.35%
華友聯114-2.15%
皇普40.15-1.11%
理銘56.4-0.35%
三豐19.90.00%
富宇67.51.20%
宏普30.65-0.81%
泓辰63.31.70%

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