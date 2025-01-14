愛立信：台灣含東北亞5G滲透率達51% 2030年底全球5G用戶數將達63億

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-14 14:02

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愛立信今 (14) 日發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，指出到了 2030 年底全球 5G 用戶數將達 63 億 ，而在 5G 網路蓬勃發展下，目前台灣含東北亞 5G 滲透率已達到 51%。

愛立信預測，全球 5G 用戶數將於 2024 年底達到約 23 億，占行動用戶總數的 25%，預計在 2030 年 5G 用戶數將接近 63 億，占行動用戶總數的 67%，而全球 5G 用戶將在 2027 年超過 4G 用戶數。

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在行動網路數據流量方面，從 2024 年至 2030 年，全球行動數據流量預計將成長近 200%，預計至 2030 年底 5G 網路將承載約 80% 的行動數據流量。

愛立信提到，生成式 AI 驅動的應用蓬勃發展，對行動數據流量的未來影響。隨 AI 技術正被整合到多種裝置中，包括智慧手機、筆記型電腦、手錶和固定無線接入（FWA）產品，愛立信預測上行和下行流量將有顯著成長，並可能在未來影響行動數據流量的量體和特性。

台灣愛立信總經理周大企表示，根據本次《愛立信行動趨勢報告》，包含台灣在內的東北亞地區 5G 滲透率為 51%，僅次於北美地區，預測 2030 年 5G 滲透率將達 84%。