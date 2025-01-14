川普即將就任再掌大權! 股市蜜月期有多久? 關稅政策成最大變數!

鉅亨研報 2025-01-14 15:21

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美國總統川普再度掌權，關稅政策會有什麼影響? 台北股市股價動能排行榜出爐，前段班股票能否續航?

一、關稅政策引發降息預期大幅下調

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美國 2024 年總統大選川普以 312 票對 226 票勝出，將於 2025 年 1 月 20 日就職成為美國第 47 位總統，創下 132 年來未能連任、卻再度當選的紀錄。有別於 4 年前川普支持者試圖阻止拜登就任，這次預計整個過程和平順利。

根據 FactSet 資料顯示，美國歷任總統執政百日股市表現，前任拜登拔得頭籌，此期間內美股累計漲幅達 24.28％超越歷任總統，而川普前次就職百日期間的漲幅為 11.4％，這次川普政府的股市蜜月期有多久? 短線關鍵在於市場如何消化關稅政策、經濟復甦前景的展望。

近期市場盛傳川普正為開徵關稅準備法律上的依據，例如宣布國家經濟緊急狀態，以便提供法律依據向盟友和對手全面徵收大量關稅，所謂的法律依據就是國際緊急經濟權力法 (IEEPA)，授權總統在國家緊急狀態期間管制進口。

我們在專欄文章『通膨停滯、降息預期與川普政策的三重挑戰! 年底選股攻略 營收進度與技術面雙管齊下!』曾經說明過，川普政府的貿易關稅政策，可能導致通貨膨脹死灰復燃，觀察 10 年期美債的拋售加速，殖利率進一步攀升至 4.73％，創 2024 年 4 月以來最高，殖利率不斷走揚的滯後影響就是美國經濟降溫，再以聯準會的立場來思考，等待川普政策執行再來評估影響，似乎是更好的做法，也因此導致市場僅只預期全年度降息 1 碼而已。

二、2024 股價動能排名出爐! 前段班股票能否延續氣勢?

回顧 2024 年加權指數大漲 28.47%，在 3 牛 1 熊的前提之下，選股方向可以從動能的角度出發，找尋 2024 年表現最佳的前段班股票，我們以台股權值前 100 名為清單，統計 2024 年度漲跌表現，再以前 30 名為前段班範例。

根據多數的實證研究，股價動能策略的邏輯在於，優先觀察過去表現良好的股票並避免持有表現不佳的股票，這樣子的策略容易產生正回報，也就是說以 2024 年度來看，表現前段班的股票在 2025 年容易有持續亮眼的機會，這也是動能策略期望看到的效應存在，至於持有期間的判別，一般而言是滾動式 1 個月或者 3 個月為基礎，以今天的範例而言，前段班的股票起碼可以中長期觀察至第 1 季結束。