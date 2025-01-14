瑞銀：美國降息速度放緩將造就「強美元」 中國表現較全球佳

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-14 00:33

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第 25 屆瑞銀大中華研討會（GCC）今 (13) 日於上海開幕，在「中國股票展望與投資機會」主題，瑞銀大中華研究部總監連沛堃預測，認為中國相較新興市場及全球，表現會較好，對中國總體股票市場看法較為積極，較偏好 MSCI(中國) 及港股。他指出，美聯儲的降息節奏，目前還是不明朗，可能會比原先預期的降息速度更放緩，意即今年會是「強美元」。

瑞銀證券中國策略分析孟磊表示，他對中國市場抱持一個樂觀的態勢。在投資主題上，關於國有企業、關於市值管理、關於併購以及在配置上，先看好大盤，後看好小盤。成長和價值短期可以做一些再評估，但市場反彈之後可以加倉增長。

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連沛堃表示，2025 年，觀察全球的股票資產配置，特別是新興市場的股票，還是會波動比較大，瑞銀預計 2025 年從宏觀的角度，全球的經濟增長會放緩。首先是美國利率，因為美聯儲的降息節奏，目前還是不明朗，瑞銀認為可能會比原先預期的降息速度更放緩，意即會是「強美元」，也是對新興市場可能相對會比較保守的一個方向。