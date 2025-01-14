瑞銀：美國降息速度放緩將造就「強美元」 中國表現較全球佳
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-14 00:33
第 25 屆瑞銀大中華研討會（GCC）今 (13) 日於上海開幕，在「中國股票展望與投資機會」主題，瑞銀大中華研究部總監連沛堃預測，認為中國相較新興市場及全球，表現會較好，對中國總體股票市場看法較為積極，較偏好 MSCI(中國) 及港股。他指出，美聯儲的降息節奏，目前還是不明朗，可能會比原先預期的降息速度更放緩，意即今年會是「強美元」。
瑞銀證券中國策略分析孟磊表示，他對中國市場抱持一個樂觀的態勢。在投資主題上，關於國有企業、關於市值管理、關於併購以及在配置上，先看好大盤，後看好小盤。成長和價值短期可以做一些再評估，但市場反彈之後可以加倉增長。
連沛堃表示，2025 年，觀察全球的股票資產配置，特別是新興市場的股票，還是會波動比較大，瑞銀預計 2025 年從宏觀的角度，全球的經濟增長會放緩。首先是美國利率，因為美聯儲的降息節奏，目前還是不明朗，瑞銀認為可能會比原先預期的降息速度更放緩，意即會是「強美元」，也是對新興市場可能相對會比較保守的一個方向。
連沛堃指出，預計 2025 年中國的財政政策會更加積極，並對於整個經濟會有提升，中國的情況其實相對於全球會更好，是以瑞銀對中國總體的股票市場會看到比較積極。關於房地產市場何時見底，他認為中國在政策上會有支援，以及會傳導到公司的盈利。
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