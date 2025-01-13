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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.53%，報1.019元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 17:30


截至台北時間13日17:30，歐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.53%，暫報1.019點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.13%
  • 近 1 週：-0.62%
  • 近 3 月：-6.34%
  • 近 6 月：-6.07%
  • 今年以來：-1.07%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.76，本日下跌0.22%
  • 英鎊/美元相關性0.76，本日下跌0.75%
  • 歐元/加幣相關性0.75，本日下跌0.54%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.2%
  • 美元/瑞郎相關性-0.88，本日下跌0.11%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌0.88%

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歐元/美元1.0203-0.40%
紐元/美元0.5549-0.13%
英鎊/美元1.2137-0.55%
加幣/美元0.69390.09%

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