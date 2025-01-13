外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.53%，報1.019元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 17:30
截至台北時間13日17:30，歐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.53%，暫報1.019點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.13%
- 近 1 週：-0.62%
- 近 3 月：-6.34%
- 近 6 月：-6.07%
- 今年以來：-1.07%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.89，本日下跌0.2%
- 美元/瑞郎相關性-0.88，本日下跌0.11%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.80，本日下跌0.88%
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