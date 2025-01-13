外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.77%，報160.29元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 17:30
截至台北時間13日17:30，歐元/日元下跌1.25點跌幅達0.77%，暫報160.29點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.12%
- 近 1 週：-0.35%
- 近 3 月：-0.95%
- 近 6 月：-6.19%
- 今年以來：-0.55%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.31，本日下跌0.85%
- 美元/墨西哥披索相關性-0.31，本日下跌0.46%
- 美元/加幣相關性-0.26，本日下跌0.01%
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