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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大跌0.52%，報1.4697元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 17:30


截至台北時間13日17:30，歐元/加幣下跌0.0077點跌幅達0.52%，暫報1.4697點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.74%
  • 近 1 週：-0.79%
  • 近 3 月：-1.84%
  • 近 6 月：-0.62%
  • 今年以來：-0.82%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.75，本日下跌0.53%
  • 歐元/澳元相關性0.54，本日下跌0.38%
  • 英鎊/美元相關性0.54，本日下跌0.75%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.67，本日下跌0.08%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.56，本日下跌0.2%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.51，本日下跌0.05%

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歐元/加幣1.4702-0.49%
歐元/美元1.0205-0.38%
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英鎊/美元1.2139-0.53%
人民幣/美元0.1363880.00%

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