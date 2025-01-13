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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.54%，報0.9337元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 19:20


截至台北時間13日19:20，歐元/瑞郎下跌0.0051點跌幅達0.54%，暫報0.9337點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.60%
  • 近 1 週：+0.28%
  • 近 3 月：+0.16%
  • 近 6 月：-3.71%
  • 今年以來：-0.05%

歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.49，本日下跌0.55%
  • 紐元/美元相關性0.44，本日下跌0.18%
  • 澳元/美元相關性0.40，本日下跌0.03%

歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.45，本日下跌0.68%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.42，本日下跌0.24%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.40，本日下跌0.23%

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歐元/瑞郎0.9364-0.26%
歐元/美元1.0202-0.41%
紐元/美元0.5549-0.13%
澳元/美元0.61470.03%

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