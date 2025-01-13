外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.54%，報0.9337元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 19:20
截至台北時間13日19:20，歐元/瑞郎下跌0.0051點跌幅達0.54%，暫報0.9337點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.60%
- 近 1 週：+0.28%
- 近 3 月：+0.16%
- 近 6 月：-3.71%
- 今年以來：-0.05%
歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.45，本日下跌0.68%
- 美元/挪威克朗相關性-0.42，本日下跌0.24%
- 美元/新加坡幣相關性-0.40，本日下跌0.23%
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