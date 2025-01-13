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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.8%，報1.2106元

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 18:00


截至台北時間13日18:00，英鎊/美元下跌0.0098點跌幅達0.8%，暫報1.2106點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.68%
  • 近 1 週：-1.74%
  • 近 3 月：-6.60%
  • 近 6 月：-6.07%
  • 今年以來：-2.50%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.76，本日下跌0.5%
  • 紐元/美元相關性0.65，本日下跌0.23%
  • 澳元/美元相關性0.55，本日下跌0.13%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.74，本日下跌0.22%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.69，本日下跌0.42%
  • 美元/瑞郎相關性-0.67，本日下跌0.04%

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英鎊/美元1.2141-0.52%
歐元/美元1.0202-0.41%
紐元/美元0.5548-0.14%
澳元/美元0.61460.02%

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