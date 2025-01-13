外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大跌0.8%，報1.2106元
鉅亨網新聞中心 2025-01-13 18:00
截至台北時間13日18:00，英鎊/美元下跌0.0098點跌幅達0.8%，暫報1.2106點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.68%
- 近 1 週：-1.74%
- 近 3 月：-6.60%
- 近 6 月：-6.07%
- 今年以來：-2.50%
英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.74，本日下跌0.22%
- 美元/挪威克朗相關性-0.69，本日下跌0.42%
- 美元/瑞郎相關性-0.67，本日下跌0.04%
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