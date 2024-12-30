2024最慘集團股 台塑四寶股價全部腰斬 南亞科全年跌逾60%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-30 16:21
由於中國持續擴增石化業產能，加上減塑運動和碳費上路等綠能趨勢，今年台股石化廠景氣低迷，台塑四寶股價首當其衝，其中台塑化 (6505-TW) 跌勢最重，2023 年封關價為 80.7 元，今天收盤價 34.6 元，一年跌幅約 57.1%，其餘三寶也紛紛腰斬，台化 (1326-TW) 跌 55.7%、台塑 (1301-TW) 跌 55.2%、南亞 (1303-TW) 跌 54.7% 。
台塑化日前指出，原油需求疲弱及中東、俄烏衝突情勢多變，加上中國持續擴充產能，影響原油價格及主要產品行情震盪走低；另外台化也提到，中國經濟持續低迷，雖然政府有些措施，但民眾消費信心缺乏，價格難以回升。
但台塑化指出， OPEC + 有共識繼續延長自願減產，有助於油品價格支撐；而在川普上台後，若對墨西哥、中國大陸及加拿大全面加徵關稅，未來市場將會專往美國。
觀察外資本年度動向，對台塑四寶皆站賣方，台塑賣超最多達 288512 張，南亞則賣超 120467，並賣超台塑化 113979、台化 64223 張。
另外，台塑集團中，今年股價表現最差為南亞科，30 日收盤價來到 29.75 元，跌幅 61.9%，跌幅更甚於台塑四寶，今年遭外資賣超達 29.17 萬張。
本年度石化業並不只是台塑四寶受到衝擊，台聚集團旗下台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW)、華夏 (1305-TW) 股價也連動下挫，跌幅逾四成；台聚日前指出，預計石化產業供過於求情況預計持續到 2028 年，為因應市場競爭，將主攻高端發泡和變性料兩大差異化產品。
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