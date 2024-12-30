search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

2024最慘集團股 台塑四寶股價全部腰斬 南亞科全年跌逾60%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-30 16:21

cover image of news article
塑化業2024年景氣寒冬跌跌不休 台塑四寶本年度股價腰斬。(圖：shutterstock)

由於中國持續擴增石化業產能，加上減塑運動和碳費上路等綠能趨勢，今年台股石化廠景氣低迷，台塑四寶股價首當其衝，其中台塑化 (6505-TW) 跌勢最重，2023 年封關價為 80.7 元，今天收盤價 34.6 元，一年跌幅約 57.1%，其餘三寶也紛紛腰斬，台化 (1326-TW) 跌 55.7%、台塑 (1301-TW) 跌 55.2%、南亞 (1303-TW) 跌 54.7% 。

台塑化日前指出，原油需求疲弱及中東、俄烏衝突情勢多變，加上中國持續擴充產能，影響原油價格及主要產品行情震盪走低；另外台化也提到，中國經濟持續低迷，雖然政府有些措施，但民眾消費信心缺乏，價格難以回升。


但台塑化指出， OPEC + 有共識繼續延長自願減產，有助於油品價格支撐；而在川普上台後，若對墨西哥、中國大陸及加拿大全面加徵關稅，未來市場將會專往美國。

觀察外資本年度動向，對台塑四寶皆站賣方，台塑賣超最多達 288512 張，南亞則賣超 120467，並賣超台塑化 113979、台化 64223 張。

另外，台塑集團中，今年股價表現最差為南亞科，30 日收盤價來到 29.75 元，跌幅 61.9%，跌幅更甚於台塑四寶，今年遭外資賣超達 29.17 萬張。

本年度石化業並不只是台塑四寶受到衝擊，台聚集團旗下台聚 (1304-TW)、亞聚 (1308-TW)、華夏 (1305-TW) 股價也連動下挫，跌幅逾四成；台聚日前指出，預計石化產業供過於求情況預計持續到 2028 年，為因應市場競爭，將主攻高端發泡和變性料兩大差異化產品。

文章標籤

台塑四寶台塑台化台塑化南亞台聚亞聚華夏塑化

相關行情

台股首頁我要存股
台塑化34.6-1.14%
台化27.6-3.50%
台塑35.5-4.05%
南亞30.1-2.90%
台聚10.95-3.10%
亞聚13.6-2.51%
華夏12-3.23%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.21
加權指數法興(購) 槓桿9.1
加權指數法興(售) 槓桿8.38
加權指數法興(售) 槓桿9.24

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

偏弱
台塑化

71.43%

勝率
偏弱
台化

63.64%

勝率
偏弱
台塑

75%

勝率

#下降三法

偏弱
台化

63.64%

勝率

#散戶進大戶拋

偏弱
台塑化

71.43%

勝率
偏弱
台化

63.64%

勝率

延伸閱讀


Empty