2024最慘集團股 台塑四寶股價全部腰斬 南亞科全年跌逾60%

台塑化日前指出，原油需求疲弱及中東、俄烏衝突情勢多變，加上中國持續擴充產能，影響原油價格及主要產品行情震盪走低；另外台化也提到，中國經濟持續低迷，雖然政府有些措施，但民眾消費信心缺乏，價格難以回升。

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但台塑化指出， OPEC + 有共識繼續延長自願減產，有助於油品價格支撐；而在川普上台後，若對墨西哥、中國大陸及加拿大全面加徵關稅，未來市場將會專往美國。