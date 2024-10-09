〈南亞科法說〉DDR5預計本季起投片 看非AI應用乏善可陳

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-09 16:32

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DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (9) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，南亞科 10 奈米第二代製程 (1B) 技術 DDR5 將自今年第四季開始投片，預計將在未來一兩季開始貢獻營收，以各應用來看，坦言目前除 AI 相關需求續強、DDR5 市場不錯外，其他如 PC、手機、消費型電子應用均乏善可陳，而相關產品佔整體市場的三分之二。

李培瑛說，目前市場仍受全球經濟與地區性衝突因素影響，以消費型電子來看，須待地區型經濟好轉才有機會見到曙光，第四季因過往淡季因素，整體情況與上季相差不多或略佳，也要持續密切觀察中東與歐洲戰爭造成的影響。

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李培瑛強調，南亞科現階段最重要的任務就是將新產品、新技術推向市場，10 奈米級第二代製程 (1B) 技術 8Gb DDR4 與 16Gb DDR5 產品如期量產，目標第四季底達 15% 以上投片產能。明年計畫陸續推出 1B 製程 LPDDR4 和 LPDDR5 產品。10 奈米級第三代 (1C) 製程產品開發依進度進行。

針對損益兩平時間點，李培瑛認為，現階段距離損益兩平的確還有段距離，不過距離不是非常大，以第四季來看，儘管 DDR5 剛開始投片、成本增加，但售價也較高，較現有產品線高出 30 至 50% 不等，最重要的還是良率要夠高且穩定，目前仍在爬升階段，預計明年第一季產出的效益就有機會超過 20 奈米的 DDR4。

另外，市場原先也期待由於三大原廠將產能轉至生產 HBM，對 DDR 產品產生排擠效應，進一步推升 DDR4/DDR3 價格，李培瑛坦言，原預期該時間點會在今年第四季，但現在因為全球經濟、區域性戰爭等因素，影響到手機、PC 與消費型電子市場，目前可能要再觀察一個季度，到明年上半年會比較明朗。