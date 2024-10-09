〈南亞科法說〉Q3三大因素影響虧損擴大 前三季每股虧1.13元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-10-09 16:03
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (9) 日召開法說會，並公布第三季財報，儘管 DRAM 平均售價上漲，但難敵銷量下滑幅度，影響南亞科單季營收下滑，加上匯率、營業費用攀升與稅率等三大不利因素，導致上季虧損擴大，稅後淨損 14.87 億元，每股虧損為 0.48 元，累計前三季每股虧 1.13 元。
觀察價格與銷售量，南亞科第三季 DRAM 平均售價季增中個位數百分比，約 4 至 6%，銷售量季減低二十位數百分比，約 21-23%。
總經理李培瑛指出，若扣除第二季地震與第三季的停電因素，第三季由於匯率不利影響 3.2 億元，且因應新產品與新技術上線，研發費用增加 1.4 億元，還有稅賦不利因素 1.2 億元，三大影響導致上季虧損擴大。
南亞科第三季營收新台幣 81.33 億元，季減 18%，年增 5.1%，毛利率 3.2%，季增 0.3 個百分點，較去年同期轉正，營業淨損 25.05 億元，營益率 - 30.8%，較上季下降 7.4 個百分點，但較去年同期收斂，稅後淨損 14.87 億元，虧損較上季擴大，較去年同期收斂，每股虧損為 0.48 元。
南亞科前三季營收 275.57 億元，年增 30.1%，毛利率 1%，較去年同期轉正，營業淨損 27.4 億元，營益率 - 28.1%，較去年同期收斂，稅後淨損 35.09 億元，同樣較去年同期收斂，每股稅後虧損 1.13 元。
另外，南亞科也宣布，2024 年資本支出由原先的新台幣 260 億調降至約新台幣 200 億，主因為設備交期與付款時程調整。
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