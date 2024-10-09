〈南亞科法說〉Q3三大因素影響虧損擴大 前三季每股虧1.13元

DRAM 業者南亞科 ( 2408-TW ) 今 (9) 日召開法說會，並公布第三季財報，儘管 DRAM 平均售價上漲，但難敵銷量下滑幅度，影響南亞科單季營收下滑，加上匯率、營業費用攀升與稅率等三大不利因素，導致上季虧損擴大，稅後淨損 14.87 億元，每股虧損為 0.48 元，累計前三季每股虧 1.13 元。

‌



總經理李培瑛指出，若扣除第二季地震與第三季的停電因素，第三季由於匯率不利影響 3.2 億元，且因應新產品與新技術上線，研發費用增加 1.4 億元，還有稅賦不利因素 1.2 億元，三大影響導致上季虧損擴大。