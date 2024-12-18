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南亞科擬斥6.6億元內參與補丁現增 合作開發客製化超高頻寬記憶體

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-18 14:57

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南亞科總經理李培瑛。(鉅亨網資料照)

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 董事會今 (18) 日通過與補丁科技進行策略合作，開發客製化超高頻寬記憶體，南亞科也將參與補丁的現金增資，擬以每股新台幣 30 元，認購上限 2 千 2 百萬股普通股，投資總金額不超過新台幣 6.6 億元，現增完成後預計將取得補丁上限約 38% 的股權。 

南亞科指出，為因應新興人工智慧 (AI) 應用及邊緣運算技術快速發展所帶動對高效能記憶體的需求，此次合作將結合南亞科 10 奈米級 DRAM 技術與補丁在客製化 DRAM 產品的設計能力，共同開發高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案，以拓展 AI 高效能運算裝置的市場商機。 


補丁科技是家專業 DRAM 設計公司，致力於客製化與標準型 DRAM 產品開發，長期投 入 AI 高頻寬記憶體晶片的自主研發、設計及量產銷售，產品應用從消費類電子、車用、工業用及高速運算之 AI 及區塊鏈等，以滿足客戶需求。

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南亞科HBM補丁現增

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