南亞科擬斥6.6億元內參與補丁現增 合作開發客製化超高頻寬記憶體

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-18 14:57

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DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 董事會今 (18) 日通過與補丁科技進行策略合作，開發客製化超高頻寬記憶體，南亞科也將參與補丁的現金增資，擬以每股新台幣 30 元，認購上限 2 千 2 百萬股普通股，投資總金額不超過新台幣 6.6 億元，現增完成後預計將取得補丁上限約 38% 的股權。

南亞科指出，為因應新興人工智慧 (AI) 應用及邊緣運算技術快速發展所帶動對高效能記憶體的需求，此次合作將結合南亞科 10 奈米級 DRAM 技術與補丁在客製化 DRAM 產品的設計能力，共同開發高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案，以拓展 AI 高效能運算裝置的市場商機。

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