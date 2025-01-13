高盛下調聯準會今年降息預測 從3次降至兩次

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-13 14:36

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高盛分析師下修聯準會今年降息預測，從 3 次降至兩次，分別預計在 6 月和 12 月實施，並認為 2026 年還會再降息一次，最終聯邦基金利率將落在 3.5% 到 3.75% 之間。

高盛的預期轉變是在 12 月非農就業數據強於預期之後發生的，這引發了更多押注，認為聯準會將沒有立即的動力繼續降息。這項數據公布後，也造成美股重挫。

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聯準會在 2024 年全年降息 1%，但警告稱今年降息速度將會放緩。由於對持續通膨和強勁勞動力市場的擔憂，聯準會將 2025 年的降息預期從 4 次下調至兩次。

高盛分析師表示，雖然他們對利率的基線預測仍然比市場定價更為鴿派，但由於預計美國經濟數據強勁，因此很難對降息時機「非常有把握」，這使得降息合理但並非關鍵。

高盛還表示，不確定聯準會將如何應對下周就職的新任總統川普提高貿易關稅的措施。川普誓言要對美國幾個主要貿易夥伴，特別是中國，徵收高額進口關稅。但預計美國進口商將支付關稅，這預示著依賴進口的國內商品和服務將會增加。