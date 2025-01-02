聯準會開啟降息循環巧遇川普關稅大刀 債券後勢專家這樣看
鉅亨網新聞中心 2025-01-02 10:18
聯準會 12 月再降息後，基準利率來到 4.25%-4.50%，從利率點陣圖趨勢來看，美國 2025 年仍有降息空間，市場預期降息步伐趨緩與川普將實施關稅政策等預期，使殖利率不降反升，反而提供尚未進入債券市場的投資人一個入場契機。美國經濟相較於其他已發展國家仍具韌性，且 Fed 主席鮑爾也表示可以繼續謹慎地降息。展望 2025 年，Fed 可望延續降息格局，將有助於債券價格表現。
聯準會利最新率點陣圖顯示降息放緩，不過 2025、2026 維持降息基調
存債成顯學 特選 BBB 債收益好甜
台新投信指出，比較主要債券指數殖利率，美國公債指數為 4.2%，美國企業債指數為 5.2%，但富時 10 年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數 (之後簡稱特選全球 BBB 債指數) 來到 6.0%，顯見相較於投入成熟國家公債或 A 級債，投資特選 BBB 企業債更有存債感。
進一步觀察同為 10 年期 BBB 債券指數與 10 年期美國公債長期表現。美國公債有避險效果，2020 年爆發新冠疫情之際，聯準會緊急降息救市，避險買盤積極湧入公債，但 2022 年進入後疫情時代，為遏止高漲的通膨，聯準會展開暴力升息，美國公債表現首當其衝，相較之下公司債受到影響較小。根據指數回測結果，特選全球 BBB 債指數自 2018 年 1 月 31 日以來至 2024 年 10 月 31 日累計漲幅達 22%，而 10 年美公債指數則下跌 6%，顯見長期持有 10 年期 BBB 公司債更勝一籌。
美企發債火熱 「二高一低」投等債攻守兼備
台新投信表示，投資等級公司債具有二高一低特性，根據 OCED 資料，2023 年 BBB 級債券佔投資等級債券發行總量的比率高達 53%，聚焦 BBB 有利選券流動性；美國投資級公司債市值同樣以 BBB 級最高，高達 3.31 兆美元；此外，觀察 1994-2023 平均違約率，BBB 僅為 0.24%，僅較 A 級公司債略高 0.04 個百分點，遠低於 BB 級公司債的 0.94%，具備低違約率優勢。
從特選全球 BBB 債指數產業配置狀況來看，截至 2024 月 10 月 31 日，能源占比 20.1% 最高，其次為服務 20.0%，第三為製造占比 19.9%。國家上則以美國公司債為最大宗，占 83%。到期殖利率平均為 6.03%，存續期間為 12.2 年。成分債包括美國第二大有線電視特許通訊、美國石油天然氣運輸儲存業者能源傳輸、全球第二大軟體公司甲骨文以及美國醫療藥妝龍頭 CV 保健公司。
【上述個股僅供舉例，未有推薦之意，亦不代表必然之投資，實際投資需視當時市場情況而定】【以上僅為 ETF 追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本 ETF 基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。】
00980B 債現良機 掌握入場時機
台新投信推出台新特選 IG 債 10+(00980B) (基金之配息來源可能為收益平準金) 追蹤指數為富時 10 年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數，編製採用票面與殖利率雙重把關策略：首先，精選票面利率 Top 30%，目前市場發債仍踴躍，但選票面如設固定值，當降息持續，高票面債券標的相對受限，因此，取前 30% 篩選債券票面更具彈性；其次，聚焦到期殖利率 Top 70%，因為殖利率走低，代表債券價格走高，故採較寬鬆篩選標準。
債券 ETF 也能有緩衝機制 降低替換率與交易成本
該指數每月定審，並首創緩衝機制，若成分券票面利率降至 Top 50%、到期殖利率降至 Top 90%，必須二項指標皆符合，否則此檔債券仍然會被保留於投資組合中。此機制具備二大優點，首先是降低標的替換率，有助降低交易成本，據統計，每月指數替換率長期平均可降低至 4.4% 水準，其次則可掌握強勢債，當殖利率走低時，該債價格走揚有助表現。
00980B 具三大特點
美國聯準會敲開降息循環大門，BBB 債券殖利率處於歷史相對高檔，布局投資等級債仍是甜蜜點！00980B 台新 10 年期以上特選全球 BBB 美元投資等級公司債券 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)，擁有「好」、「實」、「債」三大特點，嚴選有實力、好信評之企業，現在正是存債時機。
00980B 將於 2025 年 1 月 2 日至 9 日熱烈展開募集，並預計於 1/22 掛牌交易，親民的 10 元發行價，投資人可輕鬆入手，參與債市行情。
立即了解 >>>
00980B 台新 10 年期以上特選全球 BBB 美元投資等級公司債券 ETF 基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)
台新投信行銷資訊
【台新投信獨立經營管理】台新投信行銷資訊
本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之淨值組成可至本公司官網查詢。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。投資人於成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上櫃後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上櫃日止期間，基金價格波動所產生折 / 溢價之風險。本基金自成立日起至上櫃日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上櫃買賣，應依證券櫃檯買賣中心有關規定辦理。本基金追蹤之標的指數以投資於投資等級債券為主，但原本已持有之投資等級債券因被調降信用評等而成為非投資等級債券時，考量為追蹤或複製標的指數表現所需，於指數成分債券調整前，本基金得繼續持有於非投資等級債券，並應依相關法令規定辦理。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國 Rule 144A 規定之債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。台新 10 年期以上特選全球 BBB 美元投資等級公司債券 ETF 基金 (以下稱本基金) 是由台新投信發行。本基金與 London Stock Exchange Group 及任何其關係企業 (以下統稱 LSE Group) 之間無關聯，也無接受其任何之保證、背書、銷售或推廣。富時 10 年期以上特選全球美元投資等級公司債券指數的所有權利是由 LSE Group 旗下持有該指數之富時固定收益有限公司 (FTSE Fixed Income, LLC) 所有。FTSE® 為 LSE Group 之商標，並由其他 LSE Group 旗下公司根據授權使用。指數由 FTSE Fixed Income, LLC 或其關係企業、代理人、合作夥伴計算或代其計算。LSE Group 概不就（a）使用、依賴指數資料或任何與指數相關之錯誤或（b）本基金之投資或營運對任何人士負法律責任，LSE Group 概不就本基金所取得的績效或台新投信提出的指數適合性作出聲明、預測、保證或陳述。
台新證券投資信託股份有限公司｜113 金管投信新字第 011 號｜台北市德惠街 9-1 號 1 樓｜客服專線：0800-021-666｜WWW.TSIT.COM.TW
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉2024年最後一個交易日 主要指數走高
- 專家：美股欲振乏力 觀察Fed利率和川普政策
- 降息和避險需求提振 金價喜迎2010年以來最強的一年
- 南山人壽橫掃國內外67項大獎再創新高 稱霸「年度最佳壽險公司」
上一篇
下一篇